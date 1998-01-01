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تهديد لفيسبوك إن لم تتوقف عن جمع بيانات المستخدمين

السبت 17 فبراير 2018 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تهديد لفيسبوك إن لم تتوقف عن جمع بيانات المستخدمين



وكالات / سما /

وجهت محكمة في بروكسل، أمرا يلزم إدارة فيسبوك بالتوقف عن جمع بيانات المواطنين في البلاد أو مواجهة أحكام بسداد غرامات عن كل يوم لا تلتزم الإدارة فيه بالقرار.

وأوردت صحيفة "دي ستاندارد" اليومية، الجمعة، أن المحكمة أيدت نتائج توصلت إليها لجنة معنية بقضايا الخصوصية خلصت إلى أن فيسبوك يجمع بيانات دون موافقة المستخدمين.

وأوضحت أن المحكمة خلصت إلى أن إدارة فيسبوك لا تبلغ المستخدمين بشكل ملائم أنها تجمع معلومات عنهم، ولا نوع التفاصيل التي تحتفظ بها الإدارة أو لأي مدة أو حتى ما تفعله بالبيانات.

وأكدت المحكمة ضرورة توقف إدارة فيسبوك عن تعقب وتسجيل استخدام البلجيكيين للإنترنت والتخلص من أي بيانات حصلوا عليها بشكل غير مشروع أو مواجهة سداد غرامات تقدر بربع مليون يورو (311500 دولار) عن كل يوم لا تلتزم فيه بالقرار.

#فيسبوك #المستخدمين

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