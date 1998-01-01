المكبر يقهر شباب الخليل في مباراة الوقت الضائع

رام الله / سما /

اقتنص جبل المكبر، فوزًا ثمينًا، من ضيفه شباب الخليل (2-1) أمس الجمعة، بالجولة الـ15 من دوري الوطنية موبايل للمحترفين.

تقدَّم جبل المكبر، بهدف بهاء علقم في الدقيقة (10)، وتعادل الخليل بهدف ثائر أبو رموز في الدقيقة (90+3) من ركلة جزاء، واقتنص شهاب القمبر هدف الفوز في الدقيقة (90+8).

ورفع المكبر، رصيده لـ28 نقطة، في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أهلي الخليل المتصدر، وشباب الخليل الوصيف الذي بقى رصيده عند 28 نقطة.

انطلق اللقاء، سريعًا من جانب الفريقين، خاصة جبل المكبر عبر تحركات شهاب القمبر، وأيمن خربط، بينما اعتمد الشباب على لاعبيه الشبان مع الغيابات المؤثرة لنجومه الكبار، عبد اللطيف البهداري، وفهد العتال، ومهند فنون.

محاولات المكبر السريعة، ردَّ عليها الشباب بمحاولات عبر محمود يوسف، ونجحت محاولات المكبر، في دك الشباك بهدف أول، عبر ركنية مع الدقيقة العاشرة، قابلها بهاء علقم برأسه قوية على يسار الحارس أنس أبو سيف.

أشعل هذا الهدف المبكر اللقاء، وتعددت المحاولات الهجومية، لكن النتيجة ظلت على حالها، وانتهى الشوط الأول بتقدم المكبر.

في الشوط الثاني، ازداد اللقاء إثارة، ومتعة مع تعدد المحاولات، فالبداية كانت بضربة رأس قوية من المدافع وائل الشعراوي فوق المرمى، رد عليه المكبر بهجمة سريعة من المحور الأيسر، وعرضية فادي سلبيس قابلها أيمن خربط، مباشرة فوق المرمى.

مع انتصاف الشوط الثاني، بدأ المدربون في اللجوء لدكة البدلاء، فاعتمد الشباب على لاعبيه الشبان عبر إشراك خيري عابدين، وثائر أبو رموز.

وبلغت الإثارة ذروتها، في الدقائق الأخيرة بفرص متتالية للفريقين، حيث نجح العميد مع الدقيقة (90+3) من الحصول على ركلة جزاء لثائر أبو رموز بعد عرقلته من قبل الحارس أحمد سلامة، نفذها اللاعب بنجاح.

اعتقد الجميع أن الأمور حُسمت بالتعادل، لكن شهاب القمبر مهاجم المكبر، كان له رأي آخر، بهجمة سريعة ارتدت من قدم الحارس أنس أبو سيف، وتابعها القمبر في المرمى، ليحصد صاحب الأرض 3 نقاط ثمينة للغاية.