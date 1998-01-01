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هاشم يقدم استقالته عن تدريب الصداقة

السبت 17 فبراير 2018 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاشم يقدم استقالته عن تدريب الصداقة



غزة / سما /

أعلن عماد هاشم المدير الفني للصداقة استقالته من منصبه، بعد الخسارة أمام اتحاد الشجاعية (0-2), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وقال هاشم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله رب العالمين، عام ونصف وأكثر متصدر الدوري العام، وأحرزت بطولة الدوري، وبطل الشتاء في العام الحالي الثاني".

وأضاف: "لقد عشت تلك الفترة في أغلى وأحب كيان على قلبي، عشتها مع من أحب، عشتها مع أفضل لاعبين وجمهور، لكن انتهت القصة الأجمل في حياتي".

واختتم: "كنت أتمنى استمرار هذه القصة لأعوام، والاحتفال مع الفريق بكل البطولات، لكنه حال كرة القدم، لذلك أشكر منظومة الكرة بنادي الصداقة".

يشار إلى أن الصداقة يحتل المركز الثاني في دوري الممتازة برصيد 31 نقطة.

#عماد هاشم #اتحاد الشجاعية

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