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سببان يجعلان انتقال بوجبا إلى ريال مدريد أمراً معقداً

السبت 17 فبراير 2018 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سببان يجعلان انتقال بوجبا إلى ريال مدريد أمراً معقداً



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هناك عقبات تقف أمام انتقال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وانتشرت تقارير صحفية في الساعات الماضية تؤكد أن بوجبا يفكر بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بسبب علاقته السيئة مع مدربه جوزيه مورينيو.

وأضافت هذه التقارير أن ريال مدريد هو الآخر بات يفكر بالتوقيع مع النجم الفرنسي في الصيف نظراً لرغبة المدرب زين الدين زيدان بتدعيم محور خط الوسط رغم أنه يعد أقوى خطوط الفريق.

وكشفت ديلي ميل عن سببين يجعلان انتقال بوجبا إلى ريال مدريد ليس أمراً سهلاً، الأول يتلخص بسعر اللاعب الذي يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مرتبه السنوي البالغ 250 ألف جنيه أسبوعياً.

أما السبب الثاني فيتعلق بوكيل أعمال اللاعب مينيو رايولا الذي يطالب دائماً بالحصول على عمولة ضخمة ليسهل رحيل موكليه، وما يجعل الأمر أكثر تعقيداً أن ريال مدريد لا يفضل التعامل مع رايولا ودائماً ما يتجنب اللاعبين الذين يديرهم بسبب أسلوبه المثير للجدل في المفاوضات.

 

وأكدت الصحيفة ذاتها على أن مانشستر يونايتد لن يمانع برحيل بوجبا في حال تقدم ريال مدريد بعرض كبير يخوله للتعاقد مع لاعبين جدد.

#ريال مدريد #بوجبا

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