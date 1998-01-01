جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليفربول مهتم بالتعاقد مع لاعب وسط توتنهام

السبت 17 فبراير 2018 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول مهتم بالتعاقد مع لاعب وسط توتنهام



وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن نادي ليفربول مهتم بالتعاقد مع النجم الكيني فيكتور وانياما لاعب وسط توتنهام، خلال "الميركاتو" الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، طلب من إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع وانياما الصيف المقبل، بعدما تأكد من رحيل إيمري تشان عن "الريدز" بنسبة كبيرة والانتقال إلى يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "ديلي ميل", أن تشيلسي ومانشستر يونايتد يتصارعان أيضا على ضم نجم توتنهام، وذلك لحاجة الفريقين الشديدة إلى لاعب بمواصفات النجم الكيني في هذا المركز.

يشار إلى أن وانياما شارك مع توتنهام في 9 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في ديسمبر الماضي.

#ليفربول #توتنهام

أخبار ذات صلة

ريال مدريد يبدي اهتمامه بالتعاقد مع لاعب جزائري.. من هو؟

توتنهام

فيديو.. توتنهام يسحق ليفربول برباعية

ليفربول يقهر توتنهام بـ«رباعية» وينتزع صدارة «الدوري» من تشلسي

hi-res-1c10329cd9bac6e3c3bb81dc7691aafb_crop_north-e1486109581353

لاعب توتنهام يحذر تشيلسي: سنلاحقكم حتى النهاية

فالنسيا

"الخفافيش" يفكر بالتعاقد مع لاعب برشلونة

صلاح

نجم ليفربول المعتزل يتغزل في صلاح: يا لك من لاعب رائع !

الأكثر قراءة اليوم

نيوزويك : هذا ما تنبأت به منجمة صينية لترامب في 2018

داعش ينعى عناصره المقتولة خلال عملية الجيش المصري "سيناء 2018

الاجهزة الامنية تضبط كاميرا تجسس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

شاهِد :سيدة تحاول الخروج من قبرها بعد 11 يوماً من وفاتها!

القاهرة تستيقظ على فاجعة !

اغتصاب قنصل فرنسية في البرازيل

الأكبر منذ حرب أكتوبر 73.. تقدير إسرائيلي: عملية سيناء الشاملة ربما مرتبطة بصفقة القرن

الأخبار الرئيسية

من مكان الحادث

فيديو: اصابات بتفجير عبوة ناسفة في قوة اسرائيلية على حدود خانيونس

نتنياهو وامير قطر

المونيتور الأمريكي: "تعاون قطري - إسرائيلي" لإنقاذ الوضع في غزة برعاية ترامب

حماس و مصر

حماس: القاهرة أبلغتنا رفضها توسيع حدود غزة على حساب سيناء ولقاء تيار دحلان انساني بحت

غوتيرس - ارشيف

الامين العام للامم المتحدة "غوتيرش" يحذر من حرب كارثية وشيكة بين إسرائيل وحزب الله

سيناء - ارشيف

الأكبر منذ حرب أكتوبر 73.. تقدير إسرائيلي: عملية سيناء الشاملة ربما مرتبطة بصفقة القرن

الاتصالات الفلسطينية