بارييس سان جيرمان يطلب إلغاء إنذار رابيو

وكالات / سما /

تقدم نادي باريس سان جيرمان بشكوى رسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، للطعن على قرار الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي، الذي أدار مباراة الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بمنح أدريان رابيو لاعب الفريق الفرنسي بطاقة صفراء بداعي أنها غير مستحقة.

وأقيمت المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو" الأربعاء الماضي، في ذهاب الدور ثمن نهائي من دوري الأبطال، وانتهت بفوز ريال مدريد (3-1).

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية, إن النادي الباريسي تقدم بشكوى يطالب فيها بإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها لاعب الوسط رابيو، نتيجة مخالفة ضد الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد.

وأضافت "ليكيب": "الشكوى تضمنت أن مودريتش تحايل على الحكم الإيطالي لإعطاء البطاقة الصفراء إلى اللاعب، الذي لا يستحق ذلك، من وجهة نظر النادي الباريسي".

واختتمت: "لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي ستحقق في هذه الشكوى الخميس المقبل، إلا أن فرص قبولها تبدو ضعيفة، لأن إلغاء الإنذارات يكون مسموحا به إذا تبين أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء للاعب بالخطأ".

يشار إلى أن رابيو كان صاحب هدف باريس سان جيرمان الوحيد في لقاء الذهاب، علما أن الإياب سيجمع الفريقين يوم 6 مارس المقبل على ملعب "حديقة الأمراء".