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افتتاح المعرض التجاري الأول لعام 2018م في الجامعة الإسلامية

السبت 17 فبراير 2018 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

افتتح الأستاذ الدكتور ناصر فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية، والدكتور عماد الدين الشنطي- عميد شئون الطلبة، والدكتور فايز شلدان- نائب عميد شئون الطلبة، والأستاذ عبد الرحمن المقادمة- مدير شئون الطلبة، والطالبة مريم أبو الحسنى- قائم بأعمال رئيس مجلس الطالبات، فعاليات المعرض التجاري الأول لعام 2018م، والذي يعقده مجلس الطالبات بالجامعة، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق الواحد من آذار/ مارس 2018م.

ويهدف المعرض إلى تخفيف العبء الاقتصادي على الطالبات، وتقديم السلع بأسعار مناسبة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة، فضلاً عن استخدام ريع المعرض في بعض القضايا الطلابية كمساعدة للطالبات المحتاجات لدفع الرسوم.

ويضم المعرض زوايا عديدة، منها: المأكولات، والملابس، والحقائب، والعطور، والاكسسوارات، والقرطاسية، والأدوات المنزلية، والمرطبات.

من جانبه، أثنى الأستاذ الدكتور فرحات على حرص مجلس الطالبات على إقامة المعارض التي تسهم في تلبية احتياجات الطالبات والتخفيف عنهن، ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود المبذولة والتواصل مع المؤسسات المختلفة؛ من أجل التخفيف من حدة الظروف التي يمر بها القطاع.

#المعرض التجاري #الجامعة الإسلامية

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