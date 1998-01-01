جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خان يونس: استكمال برنامج التوعية والإرشاد المجتمعي لطلبة المدارس

السبت 17 فبراير 2018 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

استكملت بلدية خان يونس ومجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة ومديرية التربية والتعليم برنامج التوعية والإرشاد المجتمعي المنفذ في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام 2018م حيث بدأ اللقاء الأول في مدرسة أحلام الحرازين الأساسية الإعدادية للبنات الواقعة جنوب خان يونس.

وشارك في الافتتاح كلٍ من مسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، ومسئولة وحد ة الإرشاد والتوعية بالمجلس المشترك المهندسة إيناس قنديل، والفريق الذي سينفذ التدريب.

وتحدثت شعت عن دور بلدية خان يونس في تقديم خدماتها الأساسية لكافة السكان في ظل الظروف الراهنة مبينة أنها تسعى دوماً لتحقيق أوسع مشاركة مجتمعية مع كافة المؤسسات العاملة من أجل النهوض في بمدينة خان يونس، لافتةً إلى أهمية البرنامج في نشر الوعي الصحي والبيئي بين شرائح المجتمع المختلفة ولا سيما الطلبة.

وقدم مفتشي الصحة بالبلدية نماذج حية عن طرق التعرف على الأغذية غير الصحية سواء كانت الطازجة أو المعلبة واللحوم والخضراوات المجمدة وغيرها، مشيرين إلى جهود بلدية خان يونس واللجنة الصحية في القضاء على الأغذية الفاسدة وتحويل مرتكبي المخالفات الصحية للقضاء، داعين الطالبات إلى ضرورة التأكد من وسم المنتج وفحص تاريخ الصلاحية والإنتاج وعدم التعامل مع المعلبات الظاهر عليها إنبعاج أو بها صدأ.

وبينت قنديل أن المجلس المشترك يعمل جنباً إلى جنب مع بلديات المحافظات الجنوبية في تنفيذ برنامج التوعية البيئية للمساهمة في تعزيز الجوانب البيئية والصحية وغيرها لدى الطلبة وزيادة الوعي لديهم بكل ما يدور حولهم للمساهمة في إعداد جيل واعد يساعد في بناء الوطن ويحافظ على البيئة المحيطة.

يشار إلى أن البرنامج ينفذ هذا الفصل في (6) مدارس للصفوف التاسع والعاشر  بواقع (6) محاضرات أسبوعياً ومن المتوقع أن يستفيد منه (500) طالب وطالبة.

#برنامج التوعية #مدارس

أخبار ذات صلة

رواتب

المالية: العمل جار على استكمال صرف رواتب الموظفين

الفصائل برفقة الوفد المصري

الفصائل تتفق على تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها في غزة

الجنيدي

الاحتلال يقرر الإفراج عن الطفل الجنيدي بكفالة الى حين استكمال محاكمته

مواصلات مجانية لطلبة جامعات غزة بدعم سعودي تركي

جامعة الاقصى -ارشيفية

التربية لطلبة الأقصى: لا تدفعوا الأقساط و ترفض الإجراءات التعسفية بحق موظفي الجامعة

معلمين غزة

غزة: كم أعداد المعلمين ومدراء المدارس المتوقع تقاعدهم قسريا ؟

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة سعودية تكشف عن "رجل المهمات الصعبة" و قائد وحدة نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله

نيوزويك : هذا ما تنبأت به منجمة صينية لترامب في 2018

الاجهزة الامنية تضبط كاميرا تجسس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

شاهِد :سيدة تحاول الخروج من قبرها بعد 11 يوماً من وفاتها!

داعش ينعى عناصره المقتولة خلال عملية الجيش المصري "سيناء 2018

نصر الله: لدينا القدرة على تعطيل منصات النفط والغاز في فلسطين المحتلة خلال ساعات

القاهرة تستيقظ على فاجعة !

الأخبار الرئيسية

نتنياهو وامير قطر

المونيتور الأمريكي: "تعاون قطري - إسرائيلي" لإنقاذ الوضع في غزة برعاية ترامب

حماس و مصر

حماس: القاهرة أبلغتنا رفضها توسيع حدود غزة على حساب سيناء ولقاء تيار دحلان انساني بحت

غوتيرس - ارشيف

الامين العام للامم المتحدة "غوتيرش" يحذر من حرب كارثية وشيكة بين إسرائيل وحزب الله

سيناء - ارشيف

الأكبر منذ حرب أكتوبر 73.. تقدير إسرائيلي: عملية سيناء الشاملة ربما مرتبطة بصفقة القرن

أمريكا تتهم ثلاثة بتصدير أجزاء خاصة بطائرات بلا طيار لحزب الله

الاتصالات الفلسطينية