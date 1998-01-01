خان يونس: استكمال برنامج التوعية والإرشاد المجتمعي لطلبة المدارس

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استكملت بلدية خان يونس ومجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة ومديرية التربية والتعليم برنامج التوعية والإرشاد المجتمعي المنفذ في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام 2018م حيث بدأ اللقاء الأول في مدرسة أحلام الحرازين الأساسية الإعدادية للبنات الواقعة جنوب خان يونس.

وشارك في الافتتاح كلٍ من مسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، ومسئولة وحد ة الإرشاد والتوعية بالمجلس المشترك المهندسة إيناس قنديل، والفريق الذي سينفذ التدريب.

وتحدثت شعت عن دور بلدية خان يونس في تقديم خدماتها الأساسية لكافة السكان في ظل الظروف الراهنة مبينة أنها تسعى دوماً لتحقيق أوسع مشاركة مجتمعية مع كافة المؤسسات العاملة من أجل النهوض في بمدينة خان يونس، لافتةً إلى أهمية البرنامج في نشر الوعي الصحي والبيئي بين شرائح المجتمع المختلفة ولا سيما الطلبة.

وقدم مفتشي الصحة بالبلدية نماذج حية عن طرق التعرف على الأغذية غير الصحية سواء كانت الطازجة أو المعلبة واللحوم والخضراوات المجمدة وغيرها، مشيرين إلى جهود بلدية خان يونس واللجنة الصحية في القضاء على الأغذية الفاسدة وتحويل مرتكبي المخالفات الصحية للقضاء، داعين الطالبات إلى ضرورة التأكد من وسم المنتج وفحص تاريخ الصلاحية والإنتاج وعدم التعامل مع المعلبات الظاهر عليها إنبعاج أو بها صدأ.

وبينت قنديل أن المجلس المشترك يعمل جنباً إلى جنب مع بلديات المحافظات الجنوبية في تنفيذ برنامج التوعية البيئية للمساهمة في تعزيز الجوانب البيئية والصحية وغيرها لدى الطلبة وزيادة الوعي لديهم بكل ما يدور حولهم للمساهمة في إعداد جيل واعد يساعد في بناء الوطن ويحافظ على البيئة المحيطة.

يشار إلى أن البرنامج ينفذ هذا الفصل في (6) مدارس للصفوف التاسع والعاشر بواقع (6) محاضرات أسبوعياً ومن المتوقع أن يستفيد منه (500) طالب وطالبة.