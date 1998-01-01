النضال الشعبي تدعو كافة برلمانات العالم لمقاطعة "الكنيست "

غزة/سما/

حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من حملة التحريض المستمرة التي يقوم بها المتطرف عضو الكنيست الاسرائيلي ارون حزان بمهاجمة الاسرى الفلسطينيين، والتي تأتي ضمن حملة تشنها حكومة الاحتلال وبقرار سياسي ضد الاسرى وعائلاتهم .

وأضافت الجبهة بعد مهاجمة المتطرف حزان لحافلة اهالي الاسرى قبل اكثر من شهر، يبدأ اليوم بحملة اخرى حيث قال في تصريحات له "ان ما يحتاجه الاسرى الفلسطينيون هو خبز يابس، كأس ماء، ورصاصة في الرأس"، في تحريض مباشر ضد الاسرى.

وتابعت الجبهة ، إن المتطرف حزان تصرف كمجرم، يبث الحقد والكراهية، ويقوم بممارسة الاستفزاز والعنصرية داعية مؤسسات حقوق الانسان والصليب الاحمر الى تحمل مسؤولياتها تجاه حملة التحريض ضد الاسرى .

وقالت الجبهة إن المعطيات تؤكد أن الأسرى الفلسطينيين وأهاليهم باتوا موضع استهداف ممنهج من قبل السياسيين الإسرائيليين والذين يسوقون أنفسهم عبر مواقفهم المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني بشكل عام والأسرى بشكل خاص.

ودعت الجبهة وكافة المؤسسات الحقوقية أن تقوم بتوجيه الرسائل لكافة البرلمانات العالمية والمؤسسات الدولية لفضح ممارسات الاحتلال ومطالبتهم بإدانة هذه التصريحات، ومقاطعة الكنيست الاسرائيلي وأعضائه، ورفع شكاوي لمحكمة الجنايات الدولية، والمطالبة بملاحقة " حزان" وكافة قادة الاحتلال المجرمين.