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الاحتلال يسلم عائلة الشهيد أبو غوش إخطارًا بهدم المنزل

السبت 17 فبراير 2018 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عائلة الشهيد حسين أبو غوش، من مدينة القدس المحتلة إخطارا بهدم منزله.

وكان الشهيد أبو غوش نفذ عملية طعن مزدوجة في منطقة بيت حورون غربي رام الله، رفقة الشهيد إبراهيم علان من بلدة بيت عور بتاريخ 25/1/2016.

وبإخطار الهدم الجديد، يصبح عدد منازل الشهداء التي تسلم أصحابها إخطارات مماثلة، ثلاثة بيوت تعود لعائلات الشهداء: عنان أبو حبسة، وعيسى عساف، وكلاهما استشهد في عملية طعن بالقدس المحتلة، بالإضافة إلى منزل الشهيد حسين أبو غوش.

وجاء تسليم الإخطار عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، حيث منزل عائلة الشهيد أبو غوش.

#هدم #احتلال

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