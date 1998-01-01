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الحمد الله: التمكين الكامل للحكومة في غزة هو المطلوب لتحول المصالحة إلى حقيقة واقعة

السبت 17 فبراير 2018 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحمد الله: التمكين الكامل للحكومة في غزة هو المطلوب لتحول المصالحة إلى حقيقة واقعة



رام الله/سما/

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدلله، اليوم، ان التمكين الكامل للحكومة في غزة بما فيها عودة الموظفين والسيطرة على المعابر وتسليم الجباية هو المطلوب للتحول بالمصالحة إلى حقيقة واقعة.

واوضح أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس سعت وستسعى للمزيد من التقدم في المشاريع التطويرية في كافة مدن وقرى الضفة.

وقال الحمد الله، خلال كلمته في مشروع خط ناقل للمياه في قرية عقابا قضاء طوباس،ان الحكومة تسعى لحشد المزيد من الدعم الدولي اللازم لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، والتصدي للاحتلال للحفاظ على أرض فلسطين ومياهها وبيئتها، وقال: "لقد عقدنا مع المانحين في الوكالة الفرنسية لزيادة حصة الفرد من المياه، كما وسنقوم بإنشاء نظام لمعالجة الصرف الصحي".

وأضاف: "اليوم زودنا قرية عقابا بالمزيد من كميات المياه، وقبل أيام تم تزويد أيضاً ضاحية الرشيد قضاء طولكرم، وسيكون هناك المزيد من التطورات وتلبية الاحتياجات بإذن الله".

وأشار د. الحمدلله إلى انه لن يكون هناك أية أعمال كاملة من قبل المؤسسات حتى تتم المصالحة وإنهاء الانقسام، من خلال تمكين السلطة من تسلم مهامها في غزة وعودة الموظفين القدامى لعملهم، والتصدي للانتهاكات الاسرائيلية.

وأكد رئيس الوزراء أنه برغم الحصار المالي المفروض على فلسطين، إلا أن الحكومة تسعى للاعتماد الذاتي، وبلغت نسبة الاعتماد على الذات حتى هذه المرحلة 70%، مشيراً أنه ستعمل الحكومة حتى تصل للاعتماد الذاتي بشكل كامل.

#مصالحة #حماس

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