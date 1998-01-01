المقدسيون يشيعون الشهيد "نمر الجمل" بعد خمسة أشهر من احجتاز جثمانه

الخليل/ سما/

شيع أهالي بلدة بيت سوريك، شمال غربي مدينة القدس، اليوم السبت، جثمان الشهيد نمر الجمل (37 عاماً) إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية، بعد أن سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمانه مساء الجمعة، بعد احتجاز دام خمسة أشهر.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث زين جسد الشهيد نمر بالعلم الفلسطيني، وودعه مجموعة من رفاقه وأقاربه في مستشفى رام الله، ثم حمل على الأكتاف داخل المجمع الطبي، قبل أن يسجى الجمان الطاهر في سيارة إسعاف، توجهت نحو مسقط رأسه.



وعند مدخل بلدة بيت سوريك، كان المئات في انتظاره، حيث حمل على الأكتاف، وسار المشيعون ف شوارع البلدة، وصولاً إلى منزل العائلة، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان الطاهر.

وكان الشهيد الجمل اغتيل برصاص الاحتلال عقب نفذ عملية قتل خلالها ثلاثة حراس أمن إسرائيليين بتاريخ 26 أيلول الماضي، وقامت قوات الاحتلال بتفجير منزله في شهر تشرين الثاني الماضي.

