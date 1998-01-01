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الدفاع المدني يتعامل مع 19 حادث حريق وإنقاذ

السبت 17 فبراير 2018 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم الجمعة، حتى صباح اليوم السبت، مع 19 حادث منها 7 حالات إطفاء وحوادث حرائق و12 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن أبرز حوادث الإنقاذ وحالة تقديم المساعدة بجزء من التفاصيل كانت :

التعامل مع حوادث سير وتصادم مركبات كانت : حالتي وفاة وثلاث إصابات في حادث إنقلاب مركبة على مفرق قرية قراوة بني حسان شمال غرب سلفيت ، وإصابتين في حادث سير إنقلاب مركبة على طريق بلدة دير الغصون شمال طولكرم ، وإنزلاق مركبة بجانب الطريق في قرية أودلة جنوب نابلس ، والتعامل مع حادث إنقلاب مركبة في بلدة قطنا شمال غرب القدس .
وإزالة زيوت ووقود مسال عن شارع القدس في مدينة أريحا .
وفتح عبارة تصريف مياه بشارع المنتزهات وآخرى على طريق مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا .
حوادث الحريق وحالات الإطفاء
وعلى صعيد أخر كانت أبرز حالات الإطفاء والحرائق بجزء من التفاصيل كانت :
إحتراق مطبخ بأحد المطاعم في مدينة جنين .
وإحتراق بالات قش وأعلاف في أحد المنازل بمدينة جنين قرب الملعب البلدي .
وإحتراق خمسة مركبات بحوادث منفصلة كانت إحتراق مركبة في بلدة حلحول شمال الخليل ، وإحتراق الهيئة الأمامية لمركبة في مدينة رام الله ، وإحتراق مركبتين داخل مشطب للمركبات في قرية شقبا غرب رام الله ، وإحتراق مركبة على طريق قرية مخماس شمال شرق القدس .

#حريق #الدفاع المدني

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