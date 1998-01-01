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نواب المحافظة الوسطى يناقشون قضايا المواطنين مع رئيس محكمة دير البلح

السبت 17 فبراير 2018 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

 ناقش نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المحافظة الوسطى قضايا المواطنين مع القاضي عبد الحيكم رضوان رئيس محكمة دير البلح خلال زيارتهم لمحكمة دير البلح، وضم وفد النواب النائب الدكتور عبد الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم، وكان في استقبال الوفد رئيس المحكمة والطاقم الفني.

أثنى وفد النواب على جهود محكمة دير البلح في متابعة قضايا المواطنين وحل المشاكل العالقة بينهم، مثمنين الدور الكبير للقضاء في حفظ الحقوق ورد المظالم الى أصحابها.

وطرح وفد النواب بعض القضايا الخاصة التي تخص المواطنين من أجل الوصول الى حلها.

وتبنى الأستاذ عبد الحيكم رضوان رئيس المحكمة كافة القضايا لمتابعتها والوصول الى حلها

#نواب #دير البلح

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