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اغلاق 4 نقاط سولار ومصادرة 9 الاف لتر في بلدة الرام

السبت 17 فبراير 2018 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 اغلقت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبمساندة الأجهزة الأمنية، فجر اليوم السبت في بلدة الرام 4 نقاط بيع سولار عشوائية وغير قانونية ومصادرة 9000 لتر ومعدات ومضخات تعبئة.

وبتعليمات وتوجيهات قيادة جهازي الضابطة الجمركية والأمن الوقائي بمراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة وبمتابعة ومراقبة متواصلة تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبمساندة ودعم الامن الوطني، الارتباط العسكري، شرطة ضواحي القدس من اغلاق 4 نقاط بيع سولار عشوائية وغير قانونية ومصادرة الكمية المذكوره ومعدات ومضخات لتعبئة الوقود.

ويشار أن الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها وسيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربه والمغشوشه لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والاليات حيث ان عملية الخلط والغش بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين.

حيث انه تم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة .

وتهيب الضابطة الجمركية بالمواطنين بضروره عدم التعامل او التعبئة من تلك النقاط وضرورة التبليغ عنها لما يخدم المصلحه العامة وسلامتهم الشخصية بالاتصال على رقم الطارئ المجاني 132 .

#سولار #وقود

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