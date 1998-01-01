صحيفة: تطمينات إسرائيلية للبنان بعدم النية للتصعيد

القدس المحتلة / سما /

قال مرجع سياسي في بيروت لصحيفة “الجمهورية” إن سفيرا غربيا نقل إليه تطمينات، بعدم وجود نية لدى إسرائيل لتصعيد الموقف مع لبنان.

وأضاف ان الشركات العاملة في مجال النفط البحري في اسرائيل بعثت بإشارات تحذيرية للسلطات الاسرائيلية، مفادها أن أي تصعيد للموقف من شأنه أن يؤثر في عمل هذه الشركات ويدفعها إلى الانسحاب.

وتصدّرت هذه التحذيرات الشركة اليونانية التي تتولى العمل في الحقل القريب من المنطقة المختلف عليها مع لبنان، الأمر الذي دفع سريعا الى تبدّل النبرة التهديدية الاسرائيلية وخفض سقف التصعيد.