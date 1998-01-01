جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صحيفة: تطمينات إسرائيلية للبنان بعدم النية للتصعيد

السبت 17 فبراير 2018 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: تطمينات إسرائيلية للبنان بعدم النية للتصعيد



القدس المحتلة / سما /

قال مرجع سياسي في بيروت لصحيفة “الجمهورية” إن سفيرا غربيا نقل إليه تطمينات، بعدم وجود نية لدى إسرائيل لتصعيد الموقف مع لبنان.

وأضاف ان الشركات العاملة في مجال النفط البحري في اسرائيل بعثت بإشارات تحذيرية للسلطات الاسرائيلية، مفادها أن أي تصعيد للموقف من شأنه أن يؤثر في عمل هذه الشركات ويدفعها إلى الانسحاب.

وتصدّرت هذه التحذيرات الشركة اليونانية التي تتولى العمل في الحقل القريب من المنطقة المختلف عليها مع لبنان، الأمر الذي دفع سريعا الى تبدّل النبرة التهديدية الاسرائيلية وخفض سقف التصعيد.

أخبار ذات صلة

صحيفة إسرائيلية: سوريا تحتفظ بأسلحة كيميائية بمخازن سرية

منصات غاز اسرائيلية - ارشيف

دولة عربية نقلت تطمينات اسرائيلية الى لبنان

الحريري: ترشيحي عون رئيسا للبنان لتفادي حرب أهلية وإنقاذ الوطن

الحريري

الحريري: سأعود للبنان وأقوم بالإجراءات الدستورية للاستقالة ويدافع عن السعودية

فرنجية والاسد

"رويترز": صديق الأسد قد يصبح الرئيس القادم للبنان

ميشال عون رئيساً للبنان: تعهد بحمايته من "الحرائق الإقليمية"

الأكثر قراءة اليوم

داعش ينعى عناصره المقتولة خلال عملية الجيش المصري "سيناء 2018

الاجهزة الامنية تضبط كاميرا تجسس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

القاهرة تستيقظ على فاجعة !

اغتصاب قنصل فرنسية في البرازيل

الأكبر منذ حرب أكتوبر 73.. تقدير إسرائيلي: عملية سيناء الشاملة ربما مرتبطة بصفقة القرن

شاهد ..مشجعو ليفربول يهتفون للاعب المصري صلاح: سنصبح مسلمين لأجلك!

مدينة انتحر 900 من أبنائها خوفاً من الاغتصاب!

الأخبار الرئيسية

حدود غزة

الاحتلال: الحدث على حدود غزة هو الأخطر منذ الحرب الاخيرة وتوقعات برد قاسي

من مكان الحادث

فيديو: اصابات بتفجير عبوة ناسفة في قوة اسرائيلية على حدود خانيونس

نتنياهو وامير قطر

المونيتور الأمريكي: "تعاون قطري - إسرائيلي" لإنقاذ الوضع في غزة برعاية ترامب

حماس و مصر

حماس: القاهرة أبلغتنا رفضها توسيع حدود غزة على حساب سيناء ولقاء تيار دحلان انساني بحت

غوتيرس - ارشيف

الامين العام للامم المتحدة "غوتيرش" يحذر من حرب كارثية وشيكة بين إسرائيل وحزب الله

الاتصالات الفلسطينية