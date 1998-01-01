شاهد ..مقتل 3 تكفيريين وتدمير 8 أهداف إرهابية بعملية سيناء 2018

القاهرة/سما/

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية البيان التاسع للعملية سيناء 2018، حيث تضمن البيان نتائج العمليات، والتى استطاعت القوات تحقيقها يوم الجمعة.

كانت أبرز النتائج التى تحققت فى اليوم الماضى كالتالى:

- استهداف 8 أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها والقضاء على 3 أفراد تكفيريين

- رصد واستهداف بؤرة إلارهابية شديدة الخطورة فى مدينة العريش

- اكتشاف وتفجير 45 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات

- تدمير 158 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على عدد من الأسلحة والذخائر ومواد الاعاشة

- ضبط أكثر من 7 أطنان من المخدرات

- ضبط وتدمير 7 سيارات ودراجات نارية

- القبض على 408 أفراد من العناصر الإجرامية من المطلوبين أمنيا والمشتبه بهم وجارى اتخاذ القانونية حيالهم.

نص البيان:

أعلنت القيادة العامة القوات المسلحة فى البيان التاسع عّن العملية سيناء 2018، أكدت فيه أنه استمرارا لنجاحات أبطال القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية فى العملية الشاملة " سيناء 2018 " بشمال ووسط سيناء فى فرض الحصار وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية، وتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية:

- قامت القوات الجوية باستهداف عدد (8 ) أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل، والقضاء على عدد (3) فرد تكفيرى، وتدمير سيارة دفع رباعى مجهزة برشاش نصف بوصة.

- رصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء أسفرت عن القضاء على ( 4) من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، عثر بحوزتهم على عدد ( 2 ) بندقية ألية وعبوة ناسفة معدة للتفجير .

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (45) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات .

- تدمير عدد (158 ) ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم علي عدد من الأسلحة الألية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الاعاشة وكميات كبيرة من مادة C4 شديدة الانفجار والمواد الكيميائية التى تدخل فى صناعة العبوات الناسفة، وضبط أكثر من 7 أطنان من المواد المخدرة .

- ضبط وتدمير عدد ( 7 ) سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية، وعدد( 32 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- القبض على عدد (408) فرد من العناصر الاجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم ، جارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .

استمرت القوات البحرية فى تنفيذ مهامها المخططه وتأمين المسرح البحرى من رفح وحتى العريش لمنع تسرب العناصر الإرهابية عن طريق البحر، وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة بمسرح عمليات البحر المتوسط بالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018، فيما واصلت التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية لعدد (586) كمينا ودورية أمنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي ، تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط محاولة لتهريب أسلحة ومواد مخدرة على الحدود الغربية بعدد (99) بندقية خرطوش و(400 ألف ) قرص مخدر من أنواع مختلفة .

وفى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لتنظيم الأوضاع الأمنية والقانونية للمواطنين المقيمين بشمال ووسط سيناء تقوم الأجهزة المختصة باستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى، استخراج رخص القيادة وسير المركبات والدراجات النارية.