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دولة عربية نقلت تطمينات اسرائيلية الى لبنان

السبت 17 فبراير 2018 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دولة عربية نقلت تطمينات اسرائيلية الى لبنان



بيروت/وكالات/

كشف مرجع سياسي لبناني في بيروت لصحيفة "الجمهورية"عن إن سفيرا غربيا نقل إليه تطمينات، بعدم وجود نية لدى اسرائيل لتصعيد الموقف مع لبنان.

وأضاف ان الشركات العاملة في مجال النفط البحري في اسرائيل بعثت بإشارات تحذيرية للسلطات الاسرائيلية، مفادها أن اي تصعيد للموقف من شأنه ان يؤثر في عمل هذه الشركات ويدفعها الى الانسحاب.

وتصدّرت هذه التحذيرات الشركة اليونانية التي تتولى العمل في الحقل القريب من المنطقة المختلف عليها مع لبنان، الأمر الذي دفع سريعا الى تبدّل النبرة التهديدية الاسرائيلية وخفض سقف التصعيد.

#لبنان #اسرائيل #دول عربية

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