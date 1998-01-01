جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

القاهرة تستيقظ على فاجعة !

السبت 17 فبراير 2018 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة تستيقظ على فاجعة !



القاهرة / وكالات /

ألقى رجال المباحث في القاهرة القبض على مواطن مصري أنهى حياة زوجته بـ12 طعنة في الصدر، بسبب طلبها مصاريف المنزل.

وتمكن الأمن من القبض على المتهم، بعد تلقيهم بلاغًا من الأهالي بدائرة قسم شبرا الخيمة، يفيد بوجود جريمة قتل نتيجة خلافات زوجية بين المتهم "عماد.ب" (63 عامًا)، وهو موظف بشركة بترول على المعاش، وزوجته (49 عامًا)، والتي تعمل مدرسة في إحدى مدارس المنطقة.

واقتيد المتهم، عقب معاينة الجثة، إذ تبين "أن السيدة في العقد الرابع وبها 11 طعنة في منطقة الصدر والقلب وقطع في الوجه".

وأصدرت النيابة العامة أمرًا بتشريح الجثة ودفنها.

أخبار ذات صلة

فيديو:فاجعة .. 4 طالبات ناقشن ‘أطروحة الدكتوراة‘ وقُتلن بحادث سير في ذات اليوم !

شاهد الصور: عرض أزياء “نصف عارٍ” بالنقاب في وسط القاهرة

شاهد.. سيارتان من الذهب تسيران في شوارع القاهرة

فصل دكتور بجامعة القاهرة اغتصب طالبة دراسات عليا

القبض على شبكة لتبادل الزوجات في القاهرة .. إليكم التفاصيل!

مصرى يخدع يابانية على “فيس بوك” ويغلق حسابه عقب وصولها مطار القاهرة

الأكثر قراءة اليوم

نيوزويك : هذا ما تنبأت به منجمة صينية لترامب في 2018

الاجهزة الامنية تضبط كاميرا تجسس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

شاهِد :سيدة تحاول الخروج من قبرها بعد 11 يوماً من وفاتها!

اسرائيل تعترف : صواريخ الدفاعات السورية التي أسقطت الطائرة وصلت تل أبيب

شاهد ..مشجعو ليفربول يهتفون للاعب المصري صلاح: سنصبح مسلمين لأجلك!

فيديو: رئيس قناة مصرية يهدِّد صحفية بالاغتصاب..

مسؤولون إسرائيليون يكشفون تفاصيل مثيرة عن بخل نتنياهو.. ماذا قالوا؟

الأخبار الرئيسية

سيناء - ارشيف

الأكبر منذ حرب أكتوبر 73.. تقدير إسرائيلي: عملية سيناء الشاملة ربما مرتبطة بصفقة القرن

أمريكا تتهم ثلاثة بتصدير أجزاء خاصة بطائرات بلا طيار لحزب الله

مجلس الامن

بحضور الرئيس.. الأمين العام للأمم المتحدة يترأس الثلاثاء جلسة خاصة لمجلس الأمن حول فلسطين

نصر الله - ارشيف

نصر الله: لدينا القدرة على تعطيل منصات النفط والغاز في فلسطين المحتلة خلال ساعات

حزب الله -ارشيفية

صحيفة سعودية تكشف عن "رجل المهمات الصعبة" و قائد وحدة نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله

الاتصالات الفلسطينية