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داعش ينعى عناصره المقتولة خلال عملية الجيش المصري "سيناء 2018

السبت 17 فبراير 2018 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داعش ينعى عناصره المقتولة خلال عملية الجيش المصري "سيناء 2018



القاهرة / وكالات /

نعى تنظيم داعش الإرهابى، عبر منصات التواصل الاجتماعى، عناصره الإرهابية التى تم القضاء عليها خلال العمليات العسكرية الشاملة سيناء 2018، والتى تقوم بها قوات الجيش المصري، منذ الأسبوع الماضى.

ونشر التنظيم المتطرف صورة، مجمعة لعدد كبير من القيادات الإرهابية، الذين قتلوا إثر العملية الشاملة سيناء 2018، ناعيًا إياهم بعد مقتلهم خلال الاشتباكات.

ويوم الخميس، قال المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن 53 "تكفيريا" قتلوا فى العملية الشاملة سيناء 2018، التى بدأت الجمعة الماضية فيما اعتقل 680 مشتبها به.

#داعش #مصر #قتلة

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