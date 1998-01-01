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نجمة "بلاي بوي": ترامب خان ميلانيا معي

السبت 17 فبراير 2018 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجمة "بلاي بوي": ترامب خان ميلانيا معي



وكالات / سما /

ادعت العارضة السابقة في مجلة "بلاي بوي" كارين ماكدوغال أن الرئيس الأمريكي أقام علاقة معها في عامي 2006 و2007، وفق مقالة نشرتها صحيفة "نيويوركر".

وحصلت الصحيفة على مذكرات من 8 صفحات مكتوبة بخط اليد، تتحدث فيها ماكدوغال (46 عاما) عن تعرفها على ترامب وعلاقتها به.

وتابعت "نيويوركر" أن العارضة تفاجأت من وصول تلك المذكرات للصحيفة، عن طريق صديق لها، لكنها أكدت في نفس الوقت أنها بخط يدها.

وأفادت "نيويوركر"، أن ترامب التقى ماكدوغال في حفل داخل قصر "بلاي بوي" في لوس أنجلس في يونيو/حزيران 2006 أي بعد زواجه من ميلانيا بسنة، واستمرت العلاقة حتى أبريل/ نيسان 2007.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة الأمريكية، فإن ماكدوغال أشارت إلى أنه تم التعتيم على العلاقة غير الشرعية في الأشهر، التي سبقت انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها الادعاءات حول هذه العلاقة الجنسية، فقد تطرقت صحيفة "وول ستريت جورنال" إليها في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، لكن مكدوغال رفضت التعليق في ذلك الوقت.

ونشرت "نيويوركر" مقالتها بعد أيام من إعلان مايكل كوهين المحامي الخاص بترامب أنه دفع 130 ألف دولار من أمواله الخاصة للممثلة الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة بستورمي دانيالز، والتي قالت إنها أقامت علاقة مع ترامب في عام 2006.

#نجمة #بلاي بوي

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