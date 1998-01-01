جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بحضور الرئيس.. الأمين العام للأمم المتحدة يترأس الثلاثاء جلسة خاصة لمجلس الأمن حول فلسطين

الجمعة 16 فبراير 2018 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحضور الرئيس.. الأمين العام للأمم المتحدة يترأس الثلاثاء جلسة خاصة لمجلس الأمن حول فلسطين



نيويورك / وكالات /

 أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، سيترأس، الثلاثاء المقبل، جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول فلسطين، يشارك فيها الرئيس محمود عباس.

وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بنيويورك، إن "الرئيس الفلسطيني سيعقد أيضا، في اليوم نفسه، اجتماعا ثنائيا مع الأمين العام"، لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بسبل إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ومطلع الشهر الجاري، قال رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير منصور العتيبي، في تصريحات إعلامية، إن "عباس سيشارك في أعمال الجلسة الدورية للمجلس حول فلسطين، يوم 20 فبراير (شباط) الجاري (الثلاثاء المقبل)، وسيتحدث فيها".

وأضاف العتيبي، أنه من المتوقع أن يستعرض عباس، خلال الجلسة، مستجدات القضية الفلسطينية عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر/ كانون أول 2017.

وأوضح، أنه سيتم عقد جلسة غير رسمية لأعضاء المجلس، في 22 فبراير الجاري (الخميس المقبل)، تحت عنوان "بعد 50 عاما من الاحتلال الإسرائيلي"، لمناقشة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

واستطرد أنه في جلسة الخميس المقبل، سيكون من بين المشاركين، المفوضة السامية السابقة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كارين أبو زيد، والدبلوماسي النرويجي يان إيغلاند.

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن

جلسة طارئة لمجلس الأمن حول القرار الأميركي بشأن القدس

الأمين العام للامم المتحدة داخل نفق

شاهد الصور : الأمين العام للامم المتحدة داخل انفاق المقاومة

مجلس الامن

جلسة طارئة صباح الجمعة لمجلس الامن بشأن القدس

وفاة الأمين العام للجبهة العربية جميل شحادة

الجهاد الاسلامي تنفي تعرض الأمين العام رمضان شلح لاي محاولة اغتيال في بيروت

مستوطنات الضفة - ارشيف

مصر تقدم قرارا لمجلس الأمن ضد الاستيطان ونتنياهو يدعو واشنطن لنقضه

الأكثر قراءة اليوم

ما هي رسالة التهديد التي نقلها بوتين للرئيس عباس من ترامب ؟

مقتل قيادي في داعش من قطاع غزة في سوريا بقصف جوي في ريف حماة

نيوزويك : هذا ما تنبأت به منجمة صينية لترامب في 2018

شاهِد :سيدة تحاول الخروج من قبرها بعد 11 يوماً من وفاتها!

دراسة جديدة تكشف: هذا ما يحدث للإنسان عندما يموت

اسرائيل تعترف : صواريخ الدفاعات السورية التي أسقطت الطائرة وصلت تل أبيب

شاهد ..مشجعو ليفربول يهتفون للاعب المصري صلاح: سنصبح مسلمين لأجلك!

الأخبار الرئيسية

نصر الله - ارشيف

نصر الله: لدينا القدرة على تعطيل منصات النفط والغاز في فلسطين المحتلة خلال ساعات

حزب الله -ارشيفية

صحيفة سعودية تكشف عن "رجل المهمات الصعبة" و قائد وحدة نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله

دنيا- ارشيف

"بسام ودنيا".. مناشدات من اجل وداع اصبح امنية في غزة المنكوبة

الرئيس عباس

هل بدأت بالفعل وما علاقة العملية في سيناء؟ عباس وحده في مواجهة "صفقة القرن"

معبر رفح -ارشيفية

الأمم المتحدة : إغلاق المعابر وتمويل "أونروا" وغياب المصالحة وراء ازمة غزة

الاتصالات الفلسطينية