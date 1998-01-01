صاحب صورة جيفارا يرسم أيقونة جديدة.. عهد التميمي (صورة)

رام الله / سما /

وجد الفنان الإيرلندي، جيم فيتزباتريك، أيقونة جديدة ليرسمها بعد 50 عاما على أشهر رسوماته والتي كانت للثوري الماركسي، تشي جيفارا، لكنها هذه المرة طفلة فلسطينية اسمها عهد التميمي.



وسرعان ما أصبحت الصورة التي رسمها فيتزباتريك أيقونة ثورية جابت العالم كاملا، ويأمل هذه المرة بأن تصبح الطفلة التي تعتقلها إسرائيل، أيقونة جديدة اسمها "المرأة العجيبة الحقيقية" على غرار اسم الفيلم الذي أدت بطولته فنانة إسرائيلية.

وتبلغ التميمي من العمر 17 عاما، وتعتقلها السلطات الإسرائيلية بتهمة ضرب جنود إسرائيليين كانوا في باحة منزلها في الضفة الغربية المحتلة.



ويأمل الفنان الإيرلندي أن تنشهر أيقونته الجديدة كما اشتهرت تلك الخاصة بتشي جيفارا.

وقال لموقع "نيوزوييك" إنه كان يتابع المحنة التي تمر بها التميمي عن قرب، وقرر أن يتضامن معها على طريقته الخاصة.



وتابع: "تواجه التميمي بنبل القمع، وأعلم أن الكثير يتضامن معها، لكني لا أملك إلا قلمي وفرشاتي للتضامن معها".





