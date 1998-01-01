تظاهرة حاشدة في تل أبيب تطالب نتنياهو بالرحيل

القدس المحتلة / سما /

دعا آلاف الاسرائيليين، اليوم الجمعة، الى استقالة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في اول احتجاج حاشد بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات له بالفساد.

واحتشد المتظاهرون في يوم مشمس في ساحة المسرح الوطني في تل ابيب حاملين لافتات كتب عليها بالعبرية "باي باي بي بي" وهو الاسم المختصر له، وأخرى كتب عليها بالانكليزية: "رئيس وزراء الجريمة". و"أيها الفاسدون ارحلوا".

وأوصت الشرطة الاسرائيلية الثلاثاء باتهام نتنياهو رسميا بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في قضيتين حققت بشأنهما لأكثر من سنة وتتعلقان بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا فاخرة ومجوهرات من ملياردير ومن رجل أعمال.

وطالب المتظاهرون من النائب العام التسريع بتقديم لائحة الاتهام لاجبار نتنياهو على الاستقالة.

وقالت افرات شيشتر (50 عاما) التي حملت لافتة كتب عليها "ماذا تبقى لاطفالنا"، لوكالة (فرانس برس): "شاركت في العديد من المظاهرات ضد الفساد للسبب نفسه الذي كتبته على اللافتة".

واضافت شيشتر "اننا نناضل من أجل مستقبل هذا البلد ومن أجل اطفالنا"، مشيرة الى ان "ما حدث في السنوات الاخيرة يدمر مستقبلنا، والجميع هنا يريدون ان يرحل نتنياهو".

وقال ايشاي هداس احد المتظاهرين لوكالة (فرانس برس): "ان بإمكانهم تقديم لائحة اتهام ضده غدا او اليوم، ونحن لن نقف متفرجين، لان قرارهم قد يستغرق أشهرا ".

واضاف ان "النائب العام حصل على وقائع، وهي وقائع خطيرة".

وتابع "نريده أن يستقيل أو ان يترك عمله حتى يُنظر بالتوصية بتقديم لائحة اتهام بحقه".

واكد النائب العام الاسرائيلي افيخاي مندلبليت أمس الخميس انه سيتخذ قراره بكل استقلالية بشأن اتهام او عدم اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفساد، مشيدا بعمل الشرطة.

وقال افيخاي مندلبليت "لا اعرف بالتأكيد ما سيكون عليه قراري النهائي، لكني اعرف انه سيتخذ وفق الادلة والقانون فقط"، مؤكدا ان "لا احد فوق القانون".

وقال مندلبليت في محاضرة في جامعة تل ابيب امس الخميس نقلتها وسائل الاعلام الاسرائيلية اليوم الجمعة "ان تحقيقات الشرطة كانت مهنية وحكيمة وانا أرفض اي ادعاءات بأن المحققين عملوا من منطلق اعتبارات غريبة كما يدعى البعض".

ونفى أي علاقات متوترة بينه وبين الشرطة وقال "على العكس هناك تعاون وتواصل ممتاز مع جهاز الشرطة."

لكنه اشار الى تباين في الاراء بين كل جهاز وجهاز في أثناء العمل على نفس الملف. وحول تقديم لائحة اتهام ام لا، قال "أنوي فحص كل البراهين والبيانات بشكل دقيق ومن ثم سيتم التوصل الى قرار دون اي تأخير".

ومندلبليت كان مدير مكتب نتنياهو الذي عينه بعد ذلك في منصب النائب العام في شباط (فبراير) 2016.

ويؤكد نتنياهو ان حكومته "مستقرة" بعد توصيات الشرطة باتهامه بالفساد.