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اسبانيا : إطلاق اسم فلسطين على حديقة عامة في مدريد

الجمعة 16 فبراير 2018 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسبانيا : إطلاق اسم فلسطين على حديقة عامة في مدريد



مدريد/وكالات/

قال رئيس الجالية الفلسطينية في مدريد جميل أبو سعدة، إن المجلس البلدي في "ARGANZUELA" وهي من الأحياء الجنوبية للعاصمة الإسبانية مدريد، قرر تسمية حديقة عامة باسم حديقة فلسطين.وبين أن لوحة تحمل اسم "حديقة فلسطين" ستوضع على مدخل الحديقة، وستزرع شجرة زيتون كرمز لفلسطين والسلام في الأول من شهر كانون ثاني/ ديسمبر المقبل.كما اعلن المجلس البلدي تضامنه مع أطفال فلسطين، وخاصة الطفلة الأسيرة عهد التميمي. كما طالبت الجالية الفلسطينية ومنظمات التضامن الإسبانية رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بتدخل بلاده للإفراج عن الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

#فلسطين #اسبانيا #حديقة

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