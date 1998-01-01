شاهد ..مشجعو ليفربول يهتفون للاعب المصري صلاح: سنصبح مسلمين لأجلك!

لندن/وكالات/

هتف مشجعو فريق ليفربول للاعب فريقهم المصري محمد صلاح، وغنوا له مرددين أنهم سيصبحون مسلمين لأجله.

وفي مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، قال المشجعون "محمد صلاح يسجل لي، وسيسجل لك، إذا سجل المزيد، سأصبح مسلما قريبا".

فيما أثارت هذه الأغنية انتقادات لدى بعض وسائل الإعلام تستنكر ربط الحماس الرياضي بالدين.

يذكر أن محمد صلاح سجل أول من أمس، الأربعاء، هدفا بفوز ليفربول على بورتو 5-0، ليسجل هدفه الثلاثين هذا الموسم في 36 مباراة، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وواصل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي سلسلة تحقيقه للأرقام بعد نجاحه في تسجيل هدف من خمسة التي أحرزها فريقه في مرمى بورتو البرتغالي في ذهاب دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويقدم صلاح مستويات رائعة منذ انتقاله من روما الإيطالي، ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي (22 هدفا) بفارق هدف عن هاري كاين مهاجم توتنهام.

وبذلك أصبح صلاح، اللاعب رقم 13 في تاريخ ليفربول الذي يحرز 30 هدفًا في موسم واحد.