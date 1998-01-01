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فيديو: رئيس قناة مصرية يهدِّد صحفية بالاغتصاب..

الجمعة 16 فبراير 2018 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: رئيس قناة مصرية يهدِّد صحفية بالاغتصاب..



القاهرة / وكالات /

هدَّد مسؤول في التلفزيون المصري إحدى الصحفيات بالاغتصاب، كما تلفَّظ بشتائم وسباب، في حضور عدد من العاملين بقطاع التلفزيون.

وبحسب تسريب صوتي، أذاعه الإعلامي جابر القرموطي مساء الخميس 15 فبراير/شباط 2016، صدر صوت من شخص، قال: "أنا مبخافش وعايز كلامي يتنشر، آه في صحفية اغتصبتها وفيه صحفي سبّيت له الدين، وأنا بموت في الاغتصاب أساساً، ومن أنا صُغيّر بيمسكوني وأنا بغتصب".

وفي مقطع مصور آخر، قالت إحدى المخرجات بالتلفزيون المصري، إن صاحب تهديدات اغتصاب الصحفية رئيس قناة بـ"ماسبيرو"، واعتاد التلفُّظ بالشتائم والسباب طول فترة عمله بـ"ماسبيرو"، مؤكدةً صحة التسريب الصوتي الذي أذاعه الإعلامي جابر القرموطي، في برنامجه "مانشيت" على قناة "النهار".

وتابعت: "سمعت صوته في قلب القناة ومكتبه مفتوح وهو بيقول: انشرولي، وأنا بحب الاغتصاب، وامسكوني وأنا بغتصب.. وقال إنه سيغتصب إحدى الصحفيات قريباً".

وأضافت أن رئيس القناة وصف الصحفية التي هدَّد باغتصابها بـ"الغبية"، لافتةً إلى أن انفعاله أظهر أنه يعرفها جيداً.

وبحسب موقع "العربية.نت"، أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، قراراً بإيقاف رئيس قناة بقطاع القنوات المتخصصة في التلفزيون عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات معه؛ بسبب التسريب الصوتي.

وأعلن مصدر مسؤول بالتلفزيون المصري، أنه تم إيقاف رئيس القناة بعد بث تسجيل صوتي له، هدد خلاله صحفية بالاغتصاب، ومردِّداً عبارات خادشة للحياء والذوق العام ويعاقب عليها القانون.

وخلال التسريب الصوتي، هدد كذلك رئيس القناة أحد الصحفيين وتهكَّم عليه بعبارات بذيئة.

من جانبه، تقدم عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ببلاغات ضد رئيس القناة، مؤكداً أنه سيلاحقه قانونياً وإدارياً لدى الجهات المعنيَّة كافة، وسيحصل على حق الصحفي والصحفية منه.

فيما قال أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة في "ماسبيرو"، إنه سيحقق في الواقعة ويستمع لأقوال شهودها.

#رئيس قناة مصرية #تهديد #اغتصاب

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