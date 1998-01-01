نصر الله: لدينا القدرة على تعطيل منصات النفط والغاز في فلسطين المحتلة خلال ساعات

القدس المحتلة / سما /

تحدث الأمين العام لحزب الله - حسن نصرالله، في ذكرى الشهداء لحزب الله مؤكدا أن "أهم الطائرات الاستراتيجية تعطيها أميركا لإسرائيل ولبنان لا يعطى حتى منظومات دفاع"! معتبرا أن " استباحة اسرائيل لسمائنا والاعتداء على سوريا من سمائنا بحاجة لعلاج".

وتابع مؤكدا أن من "أسقط الطائرة الاسرائيلية هم جنود الجيش العربي السوري البواسل"، معتبرا أن هذا انجاز نوعي عسكري كبير لا يُستهان به. ورد على المشككين بقدرات الجيش السوري الرد فقال إن "القيادة السورية اتخذت قرارها بالدفاع عن نفسها وهو قرار سوري للرئيس بشار الأسد وليس لإيران أو سواها"!

وأكد نصرالله أن ما يمنع اسرائيل من الخوض في حرب مع حزب الله ولبنان هو عامل الشك، فقال "الذي يمنع الإسرائيلي من الحرب هو عدم يقينه بالنصر".

و أكد حسن نصر الله، ان كيان الاحتلال يحاول استغلال فرصة وجود إدارة ترامب والصراع في سوريا ليحصل على قرار اميركي لضم الجولان المحتل لكيانه.

وقال السيد نصر الله : "يبدو ان المنطقة كلها دخلت في قلب صراع النفط والغاز بسبب وجود ادارة ترامب الجشعة، التي لا تخجل من المجاهرة بذلك."

و لفت نصر الله الى أن بعض القادة العرب والأجانب يتحدثون عن ثروة نفطية وغازية في سوريا وهذا أحد أسباب الصراع هناك، مشيراً الى أن ثمة معركة نفط وغاز تديرها أميركا من شرق الفرات إلى العراق وقطر والخليج.

ونوه الامين العام لحزب الله الى ان المعركة التي فتحتها "اسرائيل" على البلوك 9 لأنه في "اسرائيل" احاديث وتقارير عن كميات هائلة من النفط في الجولان المحتل، الموضوع مع "اسرائيل" غير قابل للنقاش وهي تستغل فترة وجود ترامب برئاسة اميركا للحصول على قرار اممي بضم الجولان الى "اسرائيل".

وأضاف، صدرت تقارير عديدة ان ما في سوريا من ثروة نفطية امر هائل وكبير وهذا من احد اسباب الصراع في سوريا، والاحتلال الاميركي لشرق سوريا حيث توجد قواعد اميركية، قالو هم انه بعد انتهاء داعش سيغادرون ولم يغادروا بل يحمون من تبقى من داعش.

و شدد السيد نصر الله على أن الدولة اللبنانية موحّدة في الدفاع عن ثروتها النفطية، و أن هذا أهم عامل للانتصار في هذه المعركة، مؤكداً بأن القوة الوحيدة في معركة النفط والغاز هي المقاومة

و تابع يقول: "لدينا القدرة على تعطيل منصات النفط والغاز في فلسطين المحتلة خلال ساعات".

وتطرق نصرالله للشأن الفلسطيني مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة واعتبر أن "موقف الفتاة عهد التميمي والشهيد أحمد الجرار وعمر العبد الذي حكم بأربع مؤبدات، هم أمل الشعب الفلسطيني ونراهن على هؤلاء الناس".