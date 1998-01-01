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نصر الله: اسرائيل" تستغل وجود ترامب للحصول على قرار اممي بضم الجولان

الجمعة 16 فبراير 2018 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: اسرائيل" تستغل وجود ترامب للحصول على قرار اممي بضم الجولان



بيروت/سما/

أكد الأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله" اليوم الجمعة، ان الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال فرصة وجود ترامب والوهن العربي ليسيطر على منطقة الجولان ويهيمن على النفط والغاز.

وأضاف نصر الله" في كلمته بذكرى القادة الشهداء، أنّ "اسرائيل" تستغل فترة وجود ترامب برئاسة اميركا للحصول على قرار اممي بضم الجولان الى الكيان المحتل, مضيفاً أنّ الاحتلال الأميركي لشرقي سوريا مستمر رغم انتهاء "تنظيم داعش" فيما يحافظ الأميركيون على بعض جيوب التنظيم

 وأوضح، الثروة النفطية هي ملك اللبنانيين جميعاً وهي أمل الشعب اللبناني وطريق خلاص له في حل مشاكله الاقتصادية، مؤكداً أنّ المعركة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تتمحور الآن حول الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وحذر من قرر مجلس الدفاع الأعلى اللبناني ضرورة وقف عمل الاحتلال بآبار النفط المتنازع عليها فإن المقاومة مستعدة للتدخل.

وأكد، أنّ الثروة النفطية هي ملك للبنانيين وهي أمل للشعب اللبناني وطريق خلاص له في حل مشاكله الاقتصادية، مضيراُ إلى، أنّنا حفظنا المقاومة بعد ان خرجنا منتصرين من حرب تموز وصمدنا بعدها, وحفظنا الوصية هو عنوان احتفالنا بقادتنا الشهداء لهذا العام، وحفظنا الوصية ونحن نكاد نخرج من اقسى حرب اقليمية على المقاومة

وتابع، أنّ المقاومة بكل تفاصيلها كانت وصية قادتنا الشهداء، وهذه المسيرة تضج بالحياة والروح والثقة والمعنويات والقوة، مضيفاً أنّه يبدو ان المنطقة كلها دخلت معركة النفط والغاز.

#نصر الله #القدس

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