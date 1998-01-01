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الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين زماعرة والجمل

الجمعة 16 فبراير 2018 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين زماعرة والجمل



رام الله/سما/

 سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين نمر الجمل من قرية بيت سوريك قرب القدس المحتلة، الذي تحتجز جثمانه منذ أشهر، وحمزة زماعرة من مدينة حلحول، والمحتجز جثمانه منذ أكثر من أسبوع.

وتم تسليم الشهيد الجمل عند حاجز الجيب العسكري، شمال غرب القدس المحتلة، فيما تم تسليم جثمان الشهيد زماعرة مقر الارتباط الإسرائيلي في مستوطنة "حجاي" المقامة على أراضي المواطنين.

وكان الشهيد الجميل نفذ عملية قتل خلالها ثلاثة جنود إسرائيليين في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، وهدمت قوات الاحتلال منزله. وسيوارى جثمانه الثرى بعد إجراء كافة الترتيبات المرعية.

أما الشهيد زماعرة، فاستشهد برصاص حارس أمن مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل، في السابع من شباك/ فبراير الجاري، بعد تنفيذه عملية طعن لحارس أمن المستوطنة، وهو أسير محرر. وسيوارى جثمانه بعد إتمام كافة الإجراءات المتبعة.

#الاحتلال #شهيد نمر الجمل #احتلال

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