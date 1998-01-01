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نتنياهو: هضبة الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد

الجمعة 16 فبراير 2018 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: هضبة الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى على احتلالها لهضبة الجولان السورية التي احتلتها عام 1967 إلى الأبد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب إن نتنياهو قال للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، اليوم الجمعة، إن” هضبة الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد”.

وأشار إلى أن نتنياهو التقى الأمين العام للأمم المتحدة على هامش مؤتمر ميونخ في المانيا.

وأضاف نتنياهو” إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا”.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي “يجب على إيران ألا تبني قواعدها في سوريا، نحن سنعمل ضد ذلك”، بحسب المصدر نفسه.

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