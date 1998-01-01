صحيفة سعودية تكشف عن "رجل المهمات الصعبة" و قائد وحدة نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "إيلاف" السعودي، الجمعة، عن هوية ما أسماه "رجل المهمات الصعبة لحزب الله"، وهو المسؤول بحسب الموقع عن نقل الأسلحة الإيرانية من سوريا إلى لبنان، بطرق مختلفة ومتنوعة.

وقال الموقع إن الرجل يُدعى "محمد جعفر قصير، اسمه الحركي الحج فادي، ويتولى قيادة وحدة نقل الأسلحة الحساسة والدقيقة".

وبحسب المصدر فإن قصير من بلدة دير قانون النهر في الجنوب اللبناني، وهو ابن لعائلة شيعية معروفة ومحترمة جدًا، شقيقاه قتلا، إذ أن الأخير قتل في حرب تموز 2006، ويعتبر قصير مقربا جدا من قيادة حزب الله، وخاصة من الأمين العام حسن نصر الله، لأن شقيقه حسن قصير هو صهر حسن نصر الله، لذلك يعتبر الحج فادي ابن بيت لدى حسن نصر الله الذي يدعمه ويعتمد عليه في المهمات الحساسة والمعقدة.

وأشار الموقع السعودي إلى أن عمليات نقل الأسلحة من سوريا للبنان تفشل الواحدة تلو الأخرى وإسرائيل تقصف الشحنات تباعا مما أدى إلى بروز تساؤلات حول عمل الحج فادي ووحدته الحساسة والسرية في الحزب.

وعلمت "إيلاف" من مصادر مطلعة أن الجهات الأميركية ذات العلاقة تضع اسم الحج فادي على لوائحها السوداء منذ زمن بعيد، خصوصا وزارة الخزانة التي فرضت عليه عقوبات، وليس من المستبعد إعلان اسمه قريبا كمطلوب للولايات المتحدة.

وسبق لموقع "إيلاف" أن أجرى عدة مقابلات مع شخصيات إسرائيلية بارزة في الماضي.