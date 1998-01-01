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جيش الاحتلال يقمع مسيرة سلمية وسط الخليل

الجمعة 16 فبراير 2018 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقمع مسيرة سلمية وسط الخليل



الخليل/ سما/

 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، الفتى مأمون النتشة (16 عاما)، من منطقة باب الزاوية في البلدة القديمة وسط الخليل، وذلك اثناء مسيرة سلمية انطلقت عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بفتح شارع الشهداء.

وافاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال احتجزت الفتى النتشة، وهو يحاول الوصول إلى منزله في منطقة تل ارميدة القريبة.

وذكر والد الفتى أن نجله تحرر من الأسر قبل أسبوع واحد، حيث أمضى في سجون الاحتلال 18 شهرا.

وأظهرت لقطات مباشرة لكاميرا "تلفزيون فلسطين" في المكان، قوات الاحتلال وهي تعتقل الفتى النتشة، وتنقله إلى أحد معسكرات الاحتلال.

كما اظهرت اللقطات والد الفتى النتشة وتأثره الشديد بعد اعتقال نجله.

#احتلال #قمع

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