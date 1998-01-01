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البطش: الشعب الفلسطيني لن يفرط في أرضه وحقه مهما تجبّر الاحتلال واختلت الموازين

الجمعة 16 فبراير 2018 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش: الشعب الفلسطيني لن يفرط في أرضه وحقه مهما تجبّر الاحتلال واختلت الموازين



غزة/سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني لن يفرط في أرضه وحقه مهما تجبّر الاحتلال واختلت موازين القوى.

جاء ذلك خلال كلمته بإسم الفصائل خلال وقفة أمام برج شوا وحصري بمدينة غزة نصرة للقدس ورفضاً لقرار ترامب، "هذه أرضنا مهما حاول المطبعون من أمتنا العربية والإسلامية فرض وقائع جديدة علينا، مهما حاول البعض أن يعترف بزيف شرعية المحتل علينا".

وشدد على أن " لا في الضفة الغربية وقطاع غزة بل وفي كل فلسطين، ففلسطين كلها أرضنا وحقنا".

وقال البطش: "صفقة القرن لا تستهدف فلسطين والقدس فقط بل تستهدف المنطقة كلها.. ولن تمر صفقة القرن.. وأدعو أبناء أمتنا أن يتصدوا لهذه المؤامرة وأن يقفوا معنا في مواجهتها لأنها كما تستهدفنا تستهدفهم؛ وإن كانت تستهدف فلسطين بالدرجة الأولى"، مؤكداً "بمواقفنا الثابتة وبإرادة شعبنا لن يستطيعوا أن يمرروا هذه الصفقة".

وقال: "على أمتنا العودة إلى فلسطين ومركزية قضية فلسطين، وليس بالشعارات بل بشكل حقيقي وفاعل ودعم صمود أبناء شعبنا في فلسطين، ودعم صمود المقدسيين وأهلنا في الضفة وفي 48 ورفع الحصار عن غزة".

وأضاف: "المعركة على القدس ولم ولن تنتهي ولن تسقط القدس مهما كانت قوة الباطل، لن يستطيعوا أن يجعلوا الحق باطلاً فنحن نخوض معاركتنا بإيمان وسننتصر على هذا العدو مهما حاول استهدافنا بالقتل والتهجير والتهويد".

وقال البطش: "سيبقى شعبنا شعباً قوياً عزيزاً كريماً ولن يتنازل عن حقه في فلسطين.. حين يأتي المستعمر الأمريكي مجدداً ويضع شعبنا ومقاومتنا على قوائم الإرهاب فلن يفلح من وراء ذلك في شيء، ولن ينال من عزيمة المقاومة وإرادتها الفذة، أو يضعف انتفاضتنا ومقاومتنا في وجه المحتل الغاصب".

#البطش #قدس. #احتلال

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