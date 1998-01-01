ضبط 3000 لتر سولار مهرب بالخليل

الخليل / سما /

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية فجر اليوم الجمعة، في محافظة الخليل 3000 لتر سولار مهرب وغير قانوني.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناء على معلومات استخباراتية مفادها وجود سيارة من نوع مرسيدس تحمل لوحة تسجيل صفراء قادمة من "إسرائيل" تقوم بإدخال وتهريب سولار غير قانوني إلى المحافظة.

يشار انه بعد مراقبة حثيثة ومتواصلة للمكان تمكنت الطواقم من ضبط السيارة وبداخلها الكمية المذكورة حيث تم التحفظ على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.