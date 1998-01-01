جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضبط 3000 لتر سولار مهرب بالخليل

الجمعة 16 فبراير 2018 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية فجر اليوم الجمعة، في محافظة الخليل 3000 لتر سولار مهرب وغير قانوني.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناء على معلومات استخباراتية مفادها وجود سيارة من نوع مرسيدس تحمل لوحة تسجيل صفراء قادمة من "إسرائيل" تقوم بإدخال وتهريب سولار غير قانوني إلى المحافظة.

يشار انه بعد مراقبة حثيثة ومتواصلة للمكان تمكنت الطواقم من ضبط السيارة وبداخلها الكمية المذكورة حيث تم التحفظ على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

#سولار #الخليل

أخبار ذات صلة

اليوم: بدء صرف رواتب موظفي غزة لفئة 3000 شيقل فاقل

اليوم: بدء صرف رواتب موظفي غزة لفئة 3000 شيقل فاقل

شرطة -ارشيفية

داخلية غزة : جاهزون لدمج 3000 عنصر أمني سابق في الأجهزة الأمنية

محطة كهرباء غزة - ارشيف

اسرائيل تعلن : 600 ألف لتر سولار لتشغل محطات الكهرباء بغزة يوميا لضمان 8 ساعات وصل

جيش الاحتلال يطلق النار على شاب قرب المسجد الابراهيمي بالخليل

جيش الاحتلال يطلق النار على شاب قرب المسجد الابراهيمي بالخليل

دهس- ارشيف

إطلاق النار على سيارة بزعم محاولتها دهس جنود الاحتلال بالخليل

دهس طفلة بالخليل

صور.. اصابة الطفلة سميرة الجعبري بجراح خطرة بعد دهسها من قبل مستوطنة اسرائيلية بالخليل

الأكثر قراءة اليوم

الحية: قطعنا شوطاً جيداً في ملف المصالحة برعاية المخابرات المصرية وينفي قطعيا "محاولة اغتيال هنية "

ملادينوف يعلن عن اتّفاق فلسطيني إسرائيلي لمراجعة آلية إعمار غزة لتحسين وظائفها

"العاصفة" تضرب ترامب مجددًا : تهديد بكشف المزيد بفضيحة جنسية

قناة عبرية تكشف: "مردخاي" التقي "الحمد الله" في رام الله وهذا ما تم مناقشته

مصدر : مصر تبدي توجهاً واضحاً لتحسين الأوضاع الانسانية في غزة

دراسة جديدة تكشف: هذا ما يحدث للإنسان عندما يموت

الولايات المتحدة تقترح على لبنان "تبادل أراض" لحل الازمة مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

مواجهات- ارشيف

اصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في جمعة الغضب الـ 11

صواريخ روسية -ارشيف

اسرائيل تعترف : صواريخ الدفاعات السورية التي أسقطت الطائرة وصلت تل أبيب

الرئيس عباس

هل بدأت بالفعل وما علاقة العملية في سيناء؟ عباس وحده في مواجهة "صفقة القرن"

بوتين و ترامب

ما هي رسالة التهديد التي نقلها بوتين للرئيس عباس من ترامب ؟

معبر رفح -ارشيفية

الأمم المتحدة : إغلاق المعابر وتمويل "أونروا" وغياب المصالحة وراء ازمة غزة

الاتصالات الفلسطينية