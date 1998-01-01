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مبيعات السيارات الفاخرة في كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا

الجمعة 16 فبراير 2018 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبيعات السيارات الفاخرة في كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا



وكالات / سما /

سجلت مبيعات السيارات الاجنبية الفاخرة، التى تجاوزت قيمتها 100 مليون وون (92600 دولار امريكي)، مستويات قياسية فى عام 2017، وفقا لما اظهرته بيانات الصناعة اليوم الجمعة.

وقالت جمعية كوريا للمستوردين والموزعين للسيارات (كايدا) أن تسجيل السيارات الفاخرة الجديدة ذات سعر التجزئة الضخم بلغ 23821 وحدة على مدار العام الماضي. ويمثل هذا 2ر10في المئة من اجمالي 088ر233 سيارة استوردتها البلاد، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية .

وقالت كايدا: "في العام الماضي، تجاوزت قيمة السيارات الفاخرة المستوردة 100 مليون وون، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21٪ مقارنة بـ 660ر19، سيارة تم استيرادها عام 2016 بأكمله".

وقالت الوكالة إن العدد السنوي يمثل أعلى رقم منذ أن بدأ تجميع هذه البيانات في عام 2003.

وأضافت إنه نظرا لعدم احتساب شركات صناعة السيارات مثل مازيراتي وفيراري، فإن العدد الفعلي لأغلى السيارات التي يتم جلبها إلى البلاد يجب أن يكون أعلى قليلا.

وبلغ عدد السيارات الفاخرة التي تجاوزت 100 مليون وون، 956ر3 سيارة في عام 2003، وتخطى هذه العدد علامة العشرة آلاف سيارة في عام 2012، وارتفع إلى 844ر22 سيارة في عام 2015.

وقال مراقبو الصناعة إن رابع أكبر اقتصاد في آسيا كان ثالث أكبر سوق للسيارات الفاخرة المستوردة بعد الصين والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بأرقام المبيعات القوية، قال مراقبو السوق إن العديد من السيارات المستوردة باهظة الثمن يتم شراؤها من قبل الشركات التي تحصل على خصومات مختلفة لمركبات الشركة العاملة.

وقال احد خبراء الصناعة "إن السيارات التى تشتريها الشركات تعتبر نفقات وتحسب كمصاريف مشروعة".

وقال إنه فى الوقت الذى تم فيه ادخال تعديلات على قانون الضرائب على الشركات مما يجعل من الصعب استخدام سيارات الشركة لاسباب شخصية، فإن هذا البند ما زال يسهم فى الطلب على السيارات الاجنبية هنا.

#مبيعات #سيارات

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