تعرف على مزايا أول كمبيوتر 3D بالعالم من "مايكروسوفت"

وكالات / سما /

أعلنت شركة "مايكروسوفت " أن جهاز "هولولنس HoloLens"، أول كمبيوتر ذاتي ثلاثي الأبعاد في العالم، متاح الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة للمطورين والمبدعين والشركاء والعملاء، وذلك بهدف تحقيق أفكارهم وتمكينهم من تحقيق المزيد.

ويعد "مايكروسوفت هولولنس HoloLens" القائم على نظام تشغيل ويندوز 10 قفزة نوعية إلى الأمام في عالم الحلول الحوسبية، حيث يستطيع الجهاز ابتكار طرق تفاعلية عالية الوضوح بصور ثلاثية الأبعاد 3D، مع توفير بيئات مادية حية تتيح طرق جديدة كلياً في رؤية العالم.

ويتعامل "مايكروسوفت هولولنس HoloLens" مع الصور المجسمة بصورة مباشرة مما يساعد في إعادة اختراع طرق جديدة تمكن المستخدمين من التعاون والاستكشاف وتحويل الأفكار إلى حقيقة تطبق على أرض الواقع، كما تساعد تقنية الواقع المختلط في جلب الناس والأماكن والأشياء من العوالم المادية والرقمية معاً بهدف إطلاق العنان لمجموعة واسعة من التجارب.

وسوف يجد كلاً من المطورين والمنظمات التجارية والمصممين والمبدعين وكل من يسعى إلى خلق طرق جديدة قائمة على الابتكار قيمة فريدة من نوعها في استخدام "مايكروسوفت هولولنس HoloLens"، علماً أن الجهاز متاح الآن مع إضافات جديدة في الإمارات بالإضافة إلى أكثر من 41 سوقاً بجميع أنحاء العالم.