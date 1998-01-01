جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

حظر العلاقات الغرامية بين الوزراء وموظفاتهم في أستراليا

الجمعة 16 فبراير 2018 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
حظر العلاقات الغرامية بين الوزراء وموظفاتهم في أستراليا



وكالات / سما /

من الولايات المتحدة الأميركية إلى مجلس الشيوخ في لندن وثم إلى أستراليا، فضائح العلاقات الجنسية لم تعفِ كثيراً من دوائر السلطة حول العالم.

يتوجّه رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تورنبُل، إلى منع العلاقات الجنسية بين الوزراء والعاملين في الوزارات، في أوّل ردّ له على فضيحة جنسية كبيرة متعلقة بنائبه في الحكومة، بارنابي جويس.

وهزّت فضيحة الأوساط السياسية والإعلامية في أستراليا، الأربعاء الماضي، بعدما تبيّن أن نائب رئيس الحكومة، بارنابي جويس، كان في علاقة مع موظفة سابقة في إحدى الوزارات، وأنها حامل منه.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أن نائبه ارتكب "خطأ فاضحاً وأنه سبب العار لزوجته وبناتها الأربع"، كذلك قال إنه "سيتم إيقافه عن العمل لمدة أسبوع ريثما تتم دراسة المسألة ورؤية إذا ما كان قد خرق المعايير الوزارية".

وفهم كلام رئيس الوزراء حول تصرفات نائبه كنوع من الافتراق السياسي بين الطرفين.

ونوّه ترنبول إلى أن جويس لن "يمتلك صلاحيات رئيس الحكومة في الأسبوع المقبل عندما سيسافر هو إلى الولايات المتحدة الأميركية". وهذا التسلم المؤقت للصلاحيات يحدث في حال عدم تواجد رئيس الوزراء في البلاد.

مع ذلك يصرّ كلّ من رئيس الوزراء ونائبه على أنّه لم تحصل أية خروقات للقوانين، كما هي مدونة في الوقت الحالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيعمل على إدخال "قواعد جديدة وحازمة للسلوك" مضيفاً أن الوزراء "يجب أن يتمتّعوا بسلوك محترف ومحترم وألا يقوموا بعلاقات جنسية مع الموظفين الذين يعملون في الإدارات التي يرأسونها".

وصادق مجلس الشيوخ الأسترالي على اقتراح يدعو بارنابي جويس إلى الاستقالة أو إلى فصله بعدما خرق "المعايير الوزارية". ويأتي هذا القرار وسط مطالبة أحزاب سياسية معارضة ومطالبات شعبية باستقالته.

من جهته قدّم بارنابي جويس اعتذاراً رسمياً عمّا أسماه "تجربة شخصية حارقة".

#العلاقات #الموظفات #استراليا

أخبار ذات صلة

فيدل كاستر

كاسترو: رافق 35 ألف امرأة إحداهن جاسوسة رفضت اغتياله وهذه أشهر غزواته الغرامية

سمكة قرش تقتل متزلج أمواج أستراليا

بالفيديو.. هذه قصة (حسناء أستراليا) التي دافعت عن أسرة مسلمة

بالفيديو: سيدة مسلمة تنقذ طفلة من موت محقق في أستراليا

شاهد الفيديو: عنكبوت يثير الصدمة و يرعب أستراليا ..

شاهد الصور: زفاف لبناني أسطوري يغضب سكان أستراليا

الأكثر قراءة اليوم

ما هي رسالة التهديد التي نقلها بوتين للرئيس عباس من ترامب ؟

مقتل قيادي في داعش من قطاع غزة في سوريا بقصف جوي في ريف حماة

اسرائيل تعترف : صواريخ الدفاعات السورية التي أسقطت الطائرة وصلت تل أبيب

دراسة جديدة تكشف: هذا ما يحدث للإنسان عندما يموت

نيوزويك : هذا ما تنبأت به منجمة صينية لترامب في 2018

شاهِد :سيدة تحاول الخروج من قبرها بعد 11 يوماً من وفاتها!

مسؤولون إسرائيليون يكشفون تفاصيل مثيرة عن بخل نتنياهو.. ماذا قالوا؟

الأخبار الرئيسية

مجلس الامن

بحضور الرئيس.. الأمين العام للأمم المتحدة يترأس الثلاثاء جلسة خاصة لمجلس الأمن حول فلسطين

نصر الله - ارشيف

نصر الله: لدينا القدرة على تعطيل منصات النفط والغاز في فلسطين المحتلة خلال ساعات

حزب الله -ارشيفية

صحيفة سعودية تكشف عن "رجل المهمات الصعبة" و قائد وحدة نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله

دنيا- ارشيف

"بسام ودنيا".. مناشدات من اجل وداع اصبح امنية في غزة المنكوبة

الرئيس عباس

هل بدأت بالفعل وما علاقة العملية في سيناء؟ عباس وحده في مواجهة "صفقة القرن"

الاتصالات الفلسطينية