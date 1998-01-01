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صورة.. علا الفارس تلتحق بهذه القناة.. هل غادرت "MBC"؟

الجمعة 16 فبراير 2018 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. علا الفارس تلتحق بهذه القناة.. هل غادرت "MBC"؟



وكالات / سما /

 أعلنت المذيعة الأردنية، علا الفارس، اتفاقها مع قناة تلفزيونية لتقديم برنامج، ابتداء من الشهر المقبل.

وقالت علا الفارس، في صفحتها على "تويتر"، إنها ستبدأ بتقديم برنامج "ضيف ومسيرة" في شهر آذار/ مارس المقبل، عبر قناة "فرانس 24" كما نقل موقع عربي 21.

ونشرت الفارس صورة لها من استديوهات قناة "فرانس 24".

ووفقا لناشطين، فإن الفارس لن تترك تقديم البرامج في قناة "إم بي سي"، قائلين إن عملها مع القناة الفرنسية لا يعني التفرغ بشكل كامل.

يذكر أن علا الفارس تقدم برنامجا إذاعيا عبر إذاعة "هلا" التابعة للقوات المسلحة الأردنية.

وأثارت علا الفارس جدلا واسعا قبل شهور، بعد إطلاقها تغريدة ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وألمحت فيها إلى الموقف السلبي للدول الخليجية، وهو ما دفع إدارة "إم بي سي" لإبعادها عن الشاشة عدة أسابيع، بعد الحملة الشعبية ضدها، وسط شائعات غير مؤكدة عن منعها من الظهور الإعلامي من قبل وزارة الإعلام السعودية.

علا

#علا الفارس #قناة #ام بي سي

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