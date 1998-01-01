عشرات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة أمام معبر "إيريز" شمال القطاع

غزة/سما/

أدّى عشرات المواطنين الفلسطينيين، صلاة الجمعة اليوم، أمام معبر بيت حانون (إيريز)، شمال قطاع غزة.

وجاءت تلك الفعاليات في إطار فعاليات المطالبة برفع الحصار عن القطاع، والتخفيف من معاناة أهله.

وقال الشيخ يوسف الشرافي، خطيب الجمعة: " نصرة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس واجب على المسلمين".

وأضاف الشرافي: " اصبروا يا أهل فلسطين، فإنه في نهاية المطاف لن يضيعنا الله تعالى"، موضحا أن الحصار الإسرائيلي فُرض على القطاع "لأن غزة قالت نعم للجهاد والمقاومة".

وبيّن الشرافي "أنه في حال عدم رفع الحصار عن غزة فإن سكانها سيخرجون بالآلاف إلى الحدود مع إسرائيل"، قائلاً" إما رفع الحصار أو الانفجار بوجه العدو".

وطالب الحكومة الفلسطينية بـ"رفع إجراءاتها العقابية التي فرضتها ضد قطاع غزة في إبريل/ نيسان الماضي".

