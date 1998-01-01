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جينيفر أنيستون تعلن انفصالها.. واسم "براد بيت" يعاود الظهور

الجمعة 16 فبراير 2018 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جينيفر أنيستون تعلن انفصالها.. واسم "براد بيت" يعاود الظهور



عالم الفن

أعلنت النجمة جينيفر أنيستون وزوجها جاستن ثيرو الخميس انفصالهما بعد أقل من ثلاثة أعوام من زواجهما وهو الأمر الذي أثار تكهنات بأن بطلة مسلسل "فريندز" السابقة ربما تعود إلى زوجها الأول الممثل براد بيت.

وحسب رويترز، قال الزوجان في بيان مشترك "لقد قررنا إعلان انفصالنا". وأضافا "القرار مشترك واتُخذ بحب نهاية العام الماضي".

وتزوجت أنيستون (49 عاما) و ثيرو الذي يصغرها بثلاثة أعوام في أغسطس 2015. ولم يشر البيان إلى أسباب الانفصال.

وقال البيان "نحن صديقان حميمان قررنا الانفصال كزوجين لكننا نتطلع للاحتفاظ بصداقتنا العزيزة. بطبيعة الحال كنا نتمنى إتمام الأمر سرا لكن في ظل أن صناعة النميمة لا تستطيع مقاومة الفرصة للتكهن والتأليف فإننا قررنا توصيل الحقيقة مباشرة".

وانتهى زواج أنيستون من بيت بالطلاق وهي واحدة من أكثر المشاهير الأميركيين شعبية.

وسريعا ما أصبح الخبر الموضوع الأكثر تداولا على موقع تويتر الذي أغرقه المعجبون بالتعليقات عن احتمال أن يلتئم شمل بيت وأنيستون من جديد.

وترك بيت أنيستون ليرتبط بالممثلة أنجلينا جولي في 2005 لكنه انفصل عن جولي في 2016. وتنظر محكمة طلاقهما حاليا أما بيت فهو أعزب حتى الآن.

وثيرو كاتب ومنتج أيضا ويشتهر بدوره في مسلسل "ذا ليفتوفرز" الذي انتهى العام الماضي. ومن بين أفلامه "جيرل أون ذا ترين" و "زولاندر 2".

#جينيفر أنيستون

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