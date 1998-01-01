اصابات في الضفة وغزة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جمعة الغضب الـ 11

غزة/سما/

تتواصل الهبة الجماهيرية الفلسطينية ، ضد القرارات الأمريكية المجحفة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة اعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

اندلعت مواجهات بين الشبان المتظاهرين وقوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة في جمعة جديدة من المواجهات تنديداً بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وافادت مصادر اعلامية، عن مصادر طبية اصابة خمسة مواطنين بجراح مختلفة في عدة مناطق تماس على طول الحدود الشرقية.

واوضحت، بإصابة مواطنين شرق محافظة خان يونس، واصابة مواطن شرق المقبرة الشرقية شرق جباليا ،بالإضافة الى اصابة اثنين اخرين بالقرب من معبر بيت حانون شمال القطاع.

كما اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار اتجاه تجمع للمتظاهرين قرب البرج الاحمر شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

في الضفة الغربية، أصيب شاب برصاصة في القدم خلال مواجهات في المزرعة الغربية قضاء رام الله، بعد توافد الأهالي لأداء صلاة الجمعة على أراضي بلدة المزرعة الغربية قضاء رام الله المهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وهاجمت قوات الاحتلال مسيرة انطلقت لإحياء ذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بقنابل الصوت والغاز

وأصيب الصحفي طارق خمايسة مصور فضائية النجاح في محافظة الخليل جراء اطلاق الاحتلال قنبلة صوت اتجاهه مباشرة، فيما اعتقلت الاحتلال فتى في البلدة القديمة بالمدينة.

ونظم نشطاء اسرائيليين من حركة (السلام) اليسارية وقفة احتجاجية شرق نحالين بهدف الاعتراض على خطة حكومة الاحتلال اغلاق مدخل البلدة الشرقي بشكل كامل و الانشطة التي تقوم بها الادارة المدنية من اجل اقامة قاعدة عسكرية.

وقامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز والصوت لقمع المشاركين في الاعتصام الرافض للتوسع الاستيطاني في المزرعة الغربية برام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وفي مدينة القدس المحتلة نصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية في بلدة العيساوية شمال المدينة، تزامنا مع وقفة احتجاجية ضد قرار ترامب .

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة كفر حارس قضاء سلفيت، فيما خرجت مسيرة غاضبة في بلدة بيتا جنوب نابلس باتجاه الأراضي المهددة بالمصادرة.

كما أصيب مواطن بالرصاص الحي في المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيتا قضاء نابلس، كما اندلعت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في جبل صبيخ ببلدة بيتا جنوب المدينة.

واندلعت المواجهات بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ضد الاستيطان.

وانطلقت مسيرة حاشدة لأهالي ضاحيه ارتاح قضاء طولكرم باتجاه مشروع سند المنوي إقامته على أراضي الضاحية.

وفي قطاع غزة انتشر جنود الاحتلال بشكلٍ مكثف على طول الخط الفاصل خلف السواتر الرملية شرق خانيونس تزامنا مع انتشار موسع على طول الحدود لوحدة القناصة الإسرائيلية .

يتبع..