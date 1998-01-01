جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الصيداوي مديرًا فنيًا لشباب الخضر

الجمعة 16 فبراير 2018 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصيداوي مديرًا فنيًا لشباب الخضر



رام الله / سما /

 أعلنت إدارة نادي شباب الخضر برئاسة أمجد صلاح، تعيين عبدالله الصيداوي، مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي مع أولوية التجديد لموسمين.

وتأتي هذه الخطوة بعد استقالة المدير الفني السابق أسعد الجولاني قبل انطلاق مرحلة الإياب، ليحظى المدير الفني الجديد بثقة الهيئة الإدارية الجديدة.

من جهته قال رئيس النادي أمجد صلاح، إن هذا التعاقد جاء وفق رؤية الإدارة الجديدة لبناء فريق لسنوات عديدة، ولما يتحلى به الصيداوي من قدرات وكفاءة فنية عالية، تتماشى مع الخطة الاستراتيجة الموضوعة لسنوات مقبلة.

وأضاف بأن الإدارة كلفت الصيداوي بمتابعة الفئات العمرية والإشراف عليها، مع وضع خطة لتطوير وصقل المواهب الموجودة في هذه الفئات، لخلق جيل جديد شأنه الاعتماد على أبناء البيت وتقليل الميزانيات قدر المستطاع.

ويحتل الخضر المركز الأخير برصيد 3 نقاط، ولديه مباراة بالغة الأهمية يوم الجمعة المقبل، أمام ضيفه شباب دورا قبل الأخير، في صراع البقاء وتفادي الهبوط.

#شباب الخضر #عبدالله الصيداوي

أخبار ذات صلة

الحولي مدربا لشباب رفح.. مؤقتا

الشيوخي ينضم لشباب دورا

860x484

الدراويش ينضم لشباب الظاهرية

ضياء أبو عيادة يعود لشباب الظاهرية

thumb (1)

ضربة قاسية يتلقاها لشباب رفح بالدوري

860x484 (1)

حازم ويحيى الريخاوي يوقعان لشباب دورا

الأكثر قراءة اليوم

الحية: قطعنا شوطاً جيداً في ملف المصالحة برعاية المخابرات المصرية وينفي قطعيا "محاولة اغتيال هنية "

ملادينوف يعلن عن اتّفاق فلسطيني إسرائيلي لمراجعة آلية إعمار غزة لتحسين وظائفها

"العاصفة" تضرب ترامب مجددًا : تهديد بكشف المزيد بفضيحة جنسية

قناة عبرية تكشف: "مردخاي" التقي "الحمد الله" في رام الله وهذا ما تم مناقشته

مصدر : مصر تبدي توجهاً واضحاً لتحسين الأوضاع الانسانية في غزة

دراسة جديدة تكشف: هذا ما يحدث للإنسان عندما يموت

الولايات المتحدة تقترح على لبنان "تبادل أراض" لحل الازمة مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

حزب الله -ارشيفية

صحيفة سعودية تكشف عن "رجل المهمات الصعبة" و قائد وحدة نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله

مواجهات- ارشيف

اصابات في الضفة وغزة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جمعة الغضب الـ 11

صواريخ روسية -ارشيف

اسرائيل تعترف : صواريخ الدفاعات السورية التي أسقطت الطائرة وصلت تل أبيب

الرئيس عباس

هل بدأت بالفعل وما علاقة العملية في سيناء؟ عباس وحده في مواجهة "صفقة القرن"

بوتين و ترامب

ما هي رسالة التهديد التي نقلها بوتين للرئيس عباس من ترامب ؟

الاتصالات الفلسطينية