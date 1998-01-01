الصيداوي مديرًا فنيًا لشباب الخضر

رام الله / سما /

أعلنت إدارة نادي شباب الخضر برئاسة أمجد صلاح، تعيين عبدالله الصيداوي، مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي مع أولوية التجديد لموسمين.

وتأتي هذه الخطوة بعد استقالة المدير الفني السابق أسعد الجولاني قبل انطلاق مرحلة الإياب، ليحظى المدير الفني الجديد بثقة الهيئة الإدارية الجديدة.

من جهته قال رئيس النادي أمجد صلاح، إن هذا التعاقد جاء وفق رؤية الإدارة الجديدة لبناء فريق لسنوات عديدة، ولما يتحلى به الصيداوي من قدرات وكفاءة فنية عالية، تتماشى مع الخطة الاستراتيجة الموضوعة لسنوات مقبلة.

وأضاف بأن الإدارة كلفت الصيداوي بمتابعة الفئات العمرية والإشراف عليها، مع وضع خطة لتطوير وصقل المواهب الموجودة في هذه الفئات، لخلق جيل جديد شأنه الاعتماد على أبناء البيت وتقليل الميزانيات قدر المستطاع.

ويحتل الخضر المركز الأخير برصيد 3 نقاط، ولديه مباراة بالغة الأهمية يوم الجمعة المقبل، أمام ضيفه شباب دورا قبل الأخير، في صراع البقاء وتفادي الهبوط.