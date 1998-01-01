جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

رقم مميز لـ"خدمات رفح" و "اتحاد الشجاعية" بإياب الممتازة

الجمعة 16 فبراير 2018 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
رقم مميز لـ"خدمات رفح" و "اتحاد الشجاعية" بإياب الممتازة



غزة / سما /

حقق فريقا خدمات رفح واتحاد الشجاعية رقما مميزا في الدور الثاني من دوري الدرجة الممتازة, عقب انقضاء 5 جولات.

ولم يتلق "الأخضران" (خدمات رفح والشجاعية) أي هزيمة في مرحلة الإياب, ليكونا الوحيدين اللذين ينجحان في تحقيق هذا الرقم خلال الجولات الخمسة الأولى.

وتعود آخر خسارة تلقاها خدمات رفح إلى الأسبوع العاشر, عندما سقط بصعوبة أمام اتحاد الشجاعية (0-1).

أما اتحاد الشجاعية, فلم يتعرض للهزيمة منذ خسارته أمام شباب رفح (0-1), في الجولة الثامنة.

يشار إلى أن خدمات رفح يحتل المركز الثالث في الممتازة برصيد 26 نقطة, في حين يأتي اتحاد الشجاعية خامسا برصيد 23 نقطة.

#خدمات رفح #اتحاد الشجاعية

أخبار ذات صلة

thumb (2)

"اليرموك" يعاند الشاطئ بإياب الممتازة

thumb

اتحاد الشجاعية يلتقي مع خدمات الشاطئ بـ"يوم الأسير"

undefined

رقم مميز لحارس عرين "خدمات رفح"

"اتحاد الشجاعية" يتوج بـ بطولة "أمواج"

1 (2)

اتحاد الطائرة و"جوال" يسلمان الملابس الرياضية لفرق الدرجة الممتازة

المنطار

برنامج مكثف لـ"اتحاد الشجاعية" استعدادا للإياب

الأكثر قراءة اليوم

الحية: قطعنا شوطاً جيداً في ملف المصالحة برعاية المخابرات المصرية وينفي قطعيا "محاولة اغتيال هنية "

ملادينوف يعلن عن اتّفاق فلسطيني إسرائيلي لمراجعة آلية إعمار غزة لتحسين وظائفها

"العاصفة" تضرب ترامب مجددًا : تهديد بكشف المزيد بفضيحة جنسية

قناة عبرية تكشف: "مردخاي" التقي "الحمد الله" في رام الله وهذا ما تم مناقشته

مصدر : مصر تبدي توجهاً واضحاً لتحسين الأوضاع الانسانية في غزة

دراسة جديدة تكشف: هذا ما يحدث للإنسان عندما يموت

الولايات المتحدة تقترح على لبنان "تبادل أراض" لحل الازمة مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

حزب الله -ارشيفية

صحيفة سعودية تكشف عن "رجل المهمات الصعبة" و قائد وحدة نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله

مواجهات- ارشيف

اصابات في الضفة وغزة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جمعة الغضب الـ 11

صواريخ روسية -ارشيف

اسرائيل تعترف : صواريخ الدفاعات السورية التي أسقطت الطائرة وصلت تل أبيب

الرئيس عباس

هل بدأت بالفعل وما علاقة العملية في سيناء؟ عباس وحده في مواجهة "صفقة القرن"

بوتين و ترامب

ما هي رسالة التهديد التي نقلها بوتين للرئيس عباس من ترامب ؟

الاتصالات الفلسطينية