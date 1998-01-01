ترتيب المرشحين للفوز بدوري الأبطال في مكاتب المراهنات

وكالات / سما /

ازدادت حظوظ ريال مدريد في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في مكاتب المراهنات بعد تغلبه على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم في ذهاب ثمن النهائي، بينما انخفضت حظوظ النادي الفرنسي بشكل كبير.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية ترتيب المرشحين للفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم وفقاً لمكاتب المراهنات العالمية.

ويعد مانشستر سيتي المرشح الأبرز في الوقت الراهن للفوز باللقب، حيث يبلغ الرهان عليه 4 يورو لكل يورو، وهو أقل رهان بين جميع الأندية المتنافسة.

وصعد ريال مدريد من المركز الخامس إلى المركز الثاني بعد فوزه على سان جيرمان، حيث كان يبلغ الرهان عليه 9 يورو لكل يورو قبل مباراة باريس، وانخفض الرهان ليصل إلى 6 يورو لكل يورو بعد فوزه في المباراة.

ويأتي في المرتبة الثالثة برشلونة بـ6.5 يورو لكل يورو، وبنفس القيمة بايرن ميونخ، بينما تراجع باريس سان جيرمان من المركز الأول إلى المركز الخامس، حيث كان الرهان عليه 4.5 يورو لكل يورو قبل مباراة الريال، وبعد المباراة ارتفع ليصل إلى 10 يورو لكل يورو.

ويعد بازل الأقل ترشيحاً في مكاتب المراهنات، حيث يبلغ الرهان عليه 4501 يورو لكل يورو، أي أنه في حال راهن أحد الأشخاص بمبلغ 100 يورو على فوز الفريق السويسري بدوري الأبطال هذا الموسم وحدث ذلك بالفعل، فإنه سيجني أرباح تبلغ 45 ألف يورو.