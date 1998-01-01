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جمهور آرسنال يهاجم فينجر بسبب شارة القيادة!

الجمعة 16 فبراير 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمهور آرسنال يهاجم فينجر بسبب شارة القيادة!



وكالات / سما /

أبدى جمهور آرسنال الإنجليزي غضبه بسبب حمل الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا شارة القيادة في مباراة الفريق أمام اوسترسوند في ذهاب دور 32 الإقصائي من منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وغاب معظم لاعبي آرسنال عن لقاء الليلة بسبب الإصابات وقرارات بالراحة، وكان منهم قائدي آرسنال الفرنسي كوسينلي والألماني بير ميرتساكر عن المباراة اليوم، مما أدى إلى إسناد مهمة قيادة المدفعجية إلى الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.

ولعب أوسبينا اللقاء من بدايته بسبب قرار آرسين فينجر بإراحة بيتر شيك حارس مرمى آرسنال الأول في هذه المباراة وبقاءه في لندن.

وهاجم جمهور آرسنال قرار إسناد شارة القيادة إلى الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا بسبب وجود مسعود أوزيل وناتشو مونريال داخل الملعب منذ بداية اللقاء.

وانتقل الثنائي الإسباني ناتشو مونريال والألماني مسعود أوزيل إلى آرسنال قبل تواجد ديفيد أوسبينا بعام كامل، الأمر الذي استغربه جماهير آرسنال، وأبدوا عليه غضبهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وحقق آرسنال فوزاً عريضاً خارج ملعبه بثلاثية نظيفة أمام مضيفه اوسترسوند في ذهاب دور 32 الإقصائي ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

#ارسنال #القيادة

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