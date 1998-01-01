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جون تيري يخطط للعودة إلى تشيلسي

الجمعة 16 فبراير 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جون تيري يخطط للعودة إلى تشيلسي



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أسطورة تشيلسي الإنجليزي جون تيري يخطط للعودة للنادي لكن ليس كلاعب بل عينه على الإدارة الفنية للبلوز التي يشغلها حاليا المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد القائد السابق لتشيلسي جون تيري (37 عاما) مع استون فيلا الذي يمارس في تشامبيونشيب، في يوليو القادم بعد انضمامه لهم في صفقة لمدة 12 شهرا بعد إسدال الستار على مسيرة امتدت لعشرين عاما مع البلوز.

جون تيري يرى أن أفضل طريقة للوصول إلى مبتغاه في تدريب الفريق الأول هو التدرج كمدرب في فرق الفئات العمرية للنادي كما فعل كلاعب.

ويمكن أن يحصل جون تيري على فرصته في الإشراف على أحد الفرق العمرية في تشيلسي مع بداية الموسم القادم حيث من المتوقع أن يتم إجراء عديد التغيرات مع رحيل أنطونيو كونتي المحتمل بعد أقل من عام على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في أول موسم له.

لكن إذا صعد أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم، من المرجح أن يمدد جون تيري عقد لعام آخر ويؤجل فكرة التدريب مؤقتا.

#جون تيري #تشيلسي

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