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أسطورة ليفربول يبدي إعجابه الشديد بمحمد صلاح

الجمعة 16 فبراير 2018 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسطورة ليفربول يبدي إعجابه الشديد بمحمد صلاح



وكالات / سما /

أكال الدنماركي يان مولبي أسطورة ليفربول بالمديح على النجم المصري محمد صلاح بعد المستوى الرائع الذي يقدمه منذ وصوله ملعب أنفيلد رود في الصيف الماضي.

وواصل صلاح تألقه مع ليفربول بعد أن ساهم في الفوز العريض على بورتو بخماسية نظيفة، حيث سجل الهدف الثاني بطريقة مميزة للغاية خطف من خلاله الأضواء من زميله السنغالي ساديو ماني الذي سجل هاتريك في المباراة.

ويرى يان مولبي أن صلاح بات قريباً من أن يصبح لاعب كرة قدم متكامل في ظل العروض المبهرة التي يقدمها من أسبوع إلى آخر.

وقال مولبي في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميرور “أحببت هدف صلاح، لا يوجد شيء أجمل من مشاهدة لاعب يتحلى بهذا الهدوء أمام المرمى”.

وتابع “كان هناك الكثير من الناس بما فيهم أنا شككوا بقدراته عندما تم التعاقد معه، لكنه يواصل التطور، وإذا أضفت هدفه الأخير مع هدفه الحاسم أمام توتنهام، فإن صلاح قريب جداً أن يصبح لاعب كرة قدم متكامل”.

وأنهى مولبي حديثه “هناك الكثير من الأهداف التي سجلها صلاح تكون متوقعة من هداف يسجل بانتظام، لكنه قادر على تسجيل أهداف مجنونة أيضاً كالهدف الذي سجله في شباك بورتو”.

#محمد صلاح #ليفربول

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