اسرائيل تعترف : صواريخ الدفاعات السورية التي أسقطت الطائرة وصلت تل أبيب

رام الله/سما/

كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي نشر اليوم، الجمعة، أن صواريخ الدفاعية السورية، التي استهدفت الطيران الإسرائيلي، المكون من 8 طائرات، والتي أغارت على 12 موقعًا في سوريا، عبرت فوق مدينة تل أبيب وهبطت في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار التحقيق إلى أن تحطم طائرة الـ”إف – 16″ الحربية الإسرائيلية، فجر السبت الماضي، إثر إصابتها بصاروخ سوري مضاد للطائرات نجمت عن عطل.

ويأتي هذا ضمن المعلومات الأولية في تحقيق الجيش الإسرائيلي بحادثة تحطم الطائرة الإسرائيلية، والتي سمح بنشرها اليوم، وتضمنت أن طائرة “إف -16” الحديثة لا ينبغي أن تتعرض لصاروخ سوري قديم الصنع والتقنية، ما يكشف عن عطل (لم يحدده).

وفجر السبت الماضي، قال الجيش الإسرائيلي، “إنه أسقط طائرة استطلاع إيرانية أطلقت من سورية عبرت الأجواء الأردنية ومن ثم دخلت الأجواء الإسرائيلية، وفي أعقب ذلك أغار سلاح الجو الإسرائيلي على 12 موقعًا في سورية، ادعى أنها إيرانية في معظمها، وخلال هذه الغارات، تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F-16، ونتيجة للإصابة، أصيب الطيار بجراح خطيرة وأصيب الملاح بجروح طفيفة”.

وفي وقت لاحق، شنت طائرات إسرائيلية هجوما آخر على أهداف في الأراضي السورية، بما في ذلك بطاريات مضادة للطائرات التي أطلقت منها الصواريخ التي أصابت الطائرة التي أسقطت.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في حينها “إن إسرائيل وجهت ضربات قاسية لإيران والنظام السوري”، وأضاف “أوضحنا للجميع أن قواعد عملنا لم تتغير على الإطلاق، سنواصل ضرب كل محاولة للاعتداء علينا”.

وجاء في التحقيق، أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت أكثر من 20 صاروخا من طراز SA-5 بعيد المدى وSA-17 قصير المدى باتجاه الطائرات الإسرائيلية.