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الجيش المصري يعلن حصيلة عملياته المتواصلة في سيناء

الجمعة 16 فبراير 2018 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش المصري يعلن حصيلة عملياته المتواصلة في سيناء



القاهرة / وكالات /

يواصل الجيش المصري عمليته العسكرية "سيناء2018" لليوم الثامن على التوالي، معلنا في آخر حصيلة له، تمكنه من قتل 3 مسلحين، وتوقيف 224 آخرين وتدمير 28 عبوة ناسفة.

وقال المتحدث العسكري في البيان الثامن: " إن قوات مكافحة الإرهاب واصلت تنفيذ مهامها القتالية في مناطق شمال ووسط سيناء وكافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث دمرت القوات الجوية 68 هدفًا".


وأضاف: "جرى القبض على 224 مسلحًا، وتدمير 28 عبوة ناسفة، و150 ملجأ عثر بداخلها على مواد إعاشة للعناصر الإرهابية، وتدمير 10 سيارات دفع رباعي".

وبحسب حصيلة الجيش المصري، فإن عدد القتلى من المسحلين وصل إلى 56، والموقوفين إلى 909، منذ بدء العملية الجمعة الماضي مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

#الجيش المصري #سيناء #عمليات

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